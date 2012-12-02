Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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binoma-evolution.eu - Binoma Evolution

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
При поддержке
Автоматическая анонимная лотерея на блокчейн
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:36
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.12.2012
Сообщений: 3,358
Благодарностей: 243
УГ: 1
КП: 0.002
binoma-evolution.eu - Binoma Evolution
Я не администратор и не создатель проекта



Новый рублевый проект - Binoma-evolution

Старт проекта: 25.04.2017

О проекте:
Цитата:
Инвестиционная платформа нового поколения! Прибыль платформы обеспечивают роботы, торгующие на крипто-биржах. После объективного тестирования, команда BINOMA EVOLUTION приняла решение, об открытии данной платформы и привлечении дополнительного инвестиционного капитала.

Маркетинг проекта:

20% в день в течение 10 дней


Подробнее о проекте:

Минимальный вклад: 10 рублей
Максимальный вклад: 10000 рублей
Рефералка:10%
Платежные системы:Payeer (в ближайшее время админ планирует подключить Perfectmoney и advcash)


Вклад в проект:Дата: 04.05.2017 16:15:29
Дата оплаты: 04.05.2017 16:16:33
Получатель платежа: BINOMAEVOLUTION
Товар: Make 3000.00 deposit
Счет к оплате: 952
Счет в Payeer: 43002797
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 3 000.00 RUB
__________________
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Возвращаем реферальные 2000% + бонусы
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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