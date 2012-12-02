binoma-evolution.eu - Binoma Evolution

Я не администратор и не создатель проекта
Старт проекта: 25.04.2017
О проекте:
Цитата:
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Инвестиционная платформа нового поколения! Прибыль платформы обеспечивают роботы, торгующие на крипто-биржах. После объективного тестирования, команда BINOMA EVOLUTION приняла решение, об открытии данной платформы и привлечении дополнительного инвестиционного капитала.
Маркетинг проекта:
20% в день в течение 10 дней
Подробнее о проекте:
Минимальный вклад: 10 рублей
Максимальный вклад: 10000 рублей
Рефералка:10%
Платежные системы:Payeer (в ближайшее время админ планирует подключить Perfectmoney и advcash)
Вклад в проект:
Дата: 04.05.2017 16:15:29
Дата оплаты: 04.05.2017 16:16:33
Получатель платежа: BINOMAEVOLUTION
Товар: Make 3000.00 deposit
Счет к оплате: 952
Счет в Payeer: 43002797
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 3 000.00 RUB