veranika55 Профессионал

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Москва попала в десятку худших мегаполисов по качеству жизни



Самым лучшим для жизни мегаполисом был признан - Веллингтон, который является столицей Новой Зеландии с населением в 190 тысяч человек (на 2013 год). Второе место занял Эдинбург из Шотландии с населением в 500 тысяч человек (на 2014 год), а на третьем месте Вена - столица Австрии, в которой живет 1730 тыс. человек (на 2012 год). Как видно в тройке лидеров отнюдь не самые густонаселенные мегаполисы, особенно это касается Веллингтона, который по числу проживающих жителей сопоставим с российским уездным городком. Вообще если проследить десятку лидеров, в них нет крупных густонаселенных мегаполисов - Мельбурн, второй по величине город Австралии с населением 4530 тыс. человек, Цюрих в Швейцарии, в котором живет всего 400 тыс. человек, Копенгаген - столица Дании с населением - 570 тыс. человек, Оттава - столица Канады, в ней живет 935 тыс. человек, Бостон в США с населением 625 тыс. человек, Амстердам - столица Нидерландов, в которой проживает 825 тыс. человек, Сидней - столица Австралии с населением 4840 жителей.



Зато много густонаселенных городов в конце списка. Самое худшее качество жизни в Рио-де-Жанейро в Бразилии, где живет в самом городе 6480 тыс. человек, а включая окрестности - 12620 тыс. человек. Далее идет Джакарта - столица Индонезии с населением 9610 тыс. человек, Мумбаи в Индии с населением 20700 тыс. человек, Куала Лумпур - столица Малайзии, в которой проживает 1810 тыс. человек в самом городе и 6900 в окрестностях, Манила - столица Филиппин с населением 1652 тыс. жителей в самом городе и 21950 тыс. человек вокруг него.



Лучше всего дела обстоят в Москве с дешевизной жизни. По этому показателю (стоимость потребительских товаров) столица России заняла 12 место. А наибольшие проблемы в Москве наблюдаются с здравоохранением. Здесь Москва заняла 43 место из 47 возможных. Также большие проблемы у Москвы оказались с транспортным снабжением, покупательной способностью населения, доступностью жилья (его дороговизной по отношению к средним зарплатам населения) и климатом.



Москва заняла 34 место по среднемесячной зарплате жителей. Сейчас она составляет 999$. В 2016 году была 834$, в 2015 - 1022$, а в 2014 году - 1390$. Зато в Москве очень дешевый бензин. По этому показателю столица России вошла в пятерку лидеров.



Специально для mmgp.ru

По материалам

http://www.finanz.ru/novosti/lichnyy...zni-1001977361



https://text.ru/antiplagiat/590b5248dca36 Москва заняла 38 место из 47 по качеству жизни в мегаполисах согласно исследованию, проведенного Deutsche Bank. В основу данного исследования были заложены следующие показатели: безопасность в городе, покупательная способность населения, качество услуг здравоохранения, дороговизна жизни, соотношение цены недвижимости на средние доходы населения, доступность и организация транспортного снабжения, экологическая ситуация в мегаполисе и климатические условия. При этом в оценку не брался такой важный для многих жителей мегаполисов показатель - как наличие разнообразных средств досуга и хорошего времяпровождения.Самым лучшим для жизни мегаполисом был признан - Веллингтон, который является столицей Новой Зеландии с населением в 190 тысяч человек (на 2013 год). Второе место занял Эдинбург из Шотландии с населением в 500 тысяч человек (на 2014 год), а на третьем месте Вена - столица Австрии, в которой живет 1730 тыс. человек (на 2012 год). Как видно в тройке лидеров отнюдь не самые густонаселенные мегаполисы, особенно это касается Веллингтона, который по числу проживающих жителей сопоставим с российским уездным городком. Вообще если проследить десятку лидеров, в них нет крупных густонаселенных мегаполисов - Мельбурн, второй по величине город Австралии с населением 4530 тыс. человек, Цюрих в Швейцарии, в котором живет всего 400 тыс. человек, Копенгаген - столица Дании с населением - 570 тыс. человек, Оттава - столица Канады, в ней живет 935 тыс. человек, Бостон в США с населением 625 тыс. человек, Амстердам - столица Нидерландов, в которой проживает 825 тыс. человек, Сидней - столица Австралии с населением 4840 жителей.Зато много густонаселенных городов в конце списка. Самое худшее качество жизни в Рио-де-Жанейро в Бразилии, где живет в самом городе 6480 тыс. человек, а включая окрестности - 12620 тыс. человек. Далее идет Джакарта - столица Индонезии с населением 9610 тыс. человек, Мумбаи в Индии с населением 20700 тыс. человек, Куала Лумпур - столица Малайзии, в которой проживает 1810 тыс. человек в самом городе и 6900 в окрестностях, Манила - столица Филиппин с населением 1652 тыс. жителей в самом городе и 21950 тыс. человек вокруг него.Лучше всего дела обстоят в Москве с дешевизной жизни. По этому показателю (стоимость потребительских товаров) столица России заняла 12 место. А наибольшие проблемы в Москве наблюдаются с здравоохранением. Здесь Москва заняла 43 место из 47 возможных. Также большие проблемы у Москвы оказались с транспортным снабжением, покупательной способностью населения, доступностью жилья (его дороговизной по отношению к средним зарплатам населения) и климатом.Москва заняла 34 место по среднемесячной зарплате жителей. Сейчас она составляет 999$. В 2016 году была 834$, в 2015 - 1022$, а в 2014 году - 1390$. Зато в Москве очень дешевый бензин. По этому показателю столица России вошла в пятерку лидеров.Специально для mmgp.ruПо материалам

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