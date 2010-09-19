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Стартап Xee привлек €12 млн для своей платформы по управлению смарт-автомобилями

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Стартап Xee привлек €12 млн для своей платформы по управлению смарт-автомобилями


Французский стартап Xee, базирующийся в Лилле и разработавший уникальную инновационную платформу для управления смарт-автомобилями, привлек более 12 миллионов евро венчурного финансирования.

В текущем инвестиционном раунде участвовали такие компании, как Bridgestone EMEA, Total и Cofip, а также действующий инвестор – компания Via ID.

Стартап планирует использовать полученные средства для дальнейшего расширения своих коммерческих разработок и маркетинговых усилий, а также для наращивания своих позиций в Испании, Португалии, Италии и Бельгии и выхода на новые стратегические европейские рынки, включая Германию, Нидерланды и Люксембург.



Технологическое преимущество данной компании заключается в подключенных к «Интернету вещей» автомобилях, богатой структуре данных, поступающих от подключенных авто, и возможности использования искусственного интеллекта для управления этими автомобилями. Вскоре стартап собирается открыть свою платформу для глобальных промышленных игроков из индустрии автомобилестроения, послепродажного обслуживания, страхования и так далее и предоставить всем своим клиентам уникальные сервисы.


Созданный в 2012 году и руководимый генеральным директором Ванном Гравиером, стартап Xee разработал уникальную инновационную платформу для подключенных автомобилей, которая позволяет компаниям:

– предоставлять различные услуги автомобилистам и возможность оплаты их непосредственно во время вождения, определять свою геолокацию, повышать уровень безопасности и получать соответствующие оповещения, интегрироваться с умными домами, городами и так далее;

– с помощью подключения к «Интернету вещей» управлять всем своим автопарком в режиме реального времени, использовать геолокацию, удаленное рулевое управление, проводить анализ данных и многое другое.

Такие игроки, как Midas, Indigo и Axa, уже интегрировали свои подключенные автомобили в платформу Xee, создавшую для них эффективную бизнес-модель вместе с уникальными инновационными решениями.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.finsmes.com/2017/05/xee-r...n-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/590b48bb3c713
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