Стартап Stockspot привлёк $2,2 млн на свой роботизированный финансовый консалтинг

Стартап Стокспот ("Stockspot
") основанный в Сиднее (Австралия), который специализируется на автоматизированных финансовых консультациях, а еще это и фирма управляющая средствами клиентов, сегодня объявила, что она привлекла финансирование в серии "B" в размере 2,2 млн долл. США.
Средства в этом раунде финансирования были предоставлены г-ном Грэхэмом Такервеллом (Graham Tuckwell), который является основателем международной компании по управлению финансовыми активами ETF Securities, а также ещё пришли от австралийской инвестиционной компании и фонда Alium Capital. Кроме того, к данному проекту присоединились австралийский предприниматель и участник официального Списка молодых миллионеров г-н Дэнни Бхандари (Danny Bhandari) и несколько других действующих инвесторов этой компании.
Стартап Stockspot был основан в 2013 году с целью предложения своим клиентам инвестиционных консультаций без взимания при этом высоких сборов, ясным и понятным языком и без путаницы при оформлении документов. И полученное сейчас финансирование будет использоваться стартапом для продолжения разработок в области применяемой им технологии искусственного интеллекта, а также для расширения клиентской базы и привлечения более широкого круга инвесторов.
Компания утверждает, что в данное время её услугами уже пользуется более 25 000 пользователей и подписчиков, но не раскрывает информацию сколько из них это активные пользователи. Также компания пока не раскрывает своей выручки.
И по словам основателя и генерального директора этой компании г-на Криса Брикки (Chris Brycki): "Наши новые акционеры имеют глубокие познания в области работы с биржевыми фондами, управления капиталом и в сфере финтеха. В глобальном масштабе роботизированный консалтинг - сейчас это самый быстрорастущий сектор управления капиталами и ожидается, что к 2020 году общий объем глобальных активов под управлением вырастет до 2,2 триллиона долларов США".
И благодаря этому новому финансированию стартап Stockspot уже привлёк в общей сложности 3,7 млн дол. США. До этого в июне 2015 года он уже привлекал от инвесторов 1,25 млн долл. США.
Перевод специально для mmgp.ru источник
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