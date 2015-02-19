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Re: Смешное, забавное и интересное о рынке и около [Интервью с крупными трейдерами] Карен Фу.

Карен Фу завоевала первое место среди трейдеров-юношей на общенациональном конкурсе по торговле на валютном рынке в Сингапуре в 2015 году. Она также вошла в топ-10 среди 3 000 трейдеров из более чем 30 стран на конкурсе “FX-Street”. Несмотря на свой молодой возраст, Карен уже разделяет сцену с некоторыми из лучших гуру и руководителей инвестиционных конференций в Сингапуре и Малайзии.



В данном интервью Карен рассказывает о трудном пути, который ей пришлось пройти, чтобы воплотить в жизнь свои мечты и стать признанным финансовым и мотивационным экспертом в Азии. Она делится с нами своим методом торговли и раскрывает, как она стала успешным валютным трейдером.



В:

Вы являетесь победителем общенационального конкурса по торговле на валютном рынке в Сингапуре в 2015 году и вы также попали в топ-10 из 3 000 трейдеров на международном конкурсе “FX Street”. Расскажите нам, пожалуйста, что привело вас в онлайн-трейдинг?

О:

В 2008 году, вследствие финансового кризиса, моя семья потеряла все свои сбережения. Тогда я поняла, что мне нужен альтернативный источник дохода, чтобы в случае прихода очередного экономического спада я могла положиться на свои навыки заработка денег. Пережив огромные финансовые потери, я на собственном опыте в раннем подростковом возрасте поняла, что наличие постоянной работы с 9 до 5 не является целью моей жизни, потому что в настоящее время никто не может гарантировать безопасность нашей работы, учитывая такое количество сокращений и увольнений.



Я начала работать онлайн-трейдером с целью заработка средств к существованию. Однако, по мере того как я продвигалась дальше, я узнала, что мне нужна более высокая цель, чем просто зарабатывать деньги. Сейчас я дала себе обещание, что ежегодно буду жертвовать часть своей прибыли на благотворительность. Именно это мотивирует меня быть успешной в трейдинге и постоянно развиваться как трейдер.



В:

Как вы стали успешным трейдером? Посещали ли вы курсы, читали ли соответствующую литературу, был ли у вас наставник в трейдинге?

О:

Когда я впервые решила стать трейдером, я прочитала массу статей в Интернете и множество книг, чтобы найти нужную систему. В свободное время я также посетила большое количество торговых семинаров и превью, чтобы найти Святой Грааль. Тогда я поняла одну очень важную вещь: проблема, с которой сталкиваются начинающие трейдеры в наши дни, заключается не в отсутствии информации, а в информационной перегрузке. Я была настолько перегружена всевозможными системами, методами и онлайн советами, что, в конце концов, я оказалась в замешательстве, а не стала лучшим трейдером.



В дополнение к этому я также поступила в университет, чтобы получить степень в сфере финансов.



Некоторые из теорий, о которых я узнала, также помогли мне укрепить мой фундамент в трейдинге. Тогда я поняла, что святого Грааля не существует. Это озарение пришло именно в тот момент, когда я поняла, что мне нужно найти наставника с проверенной системой и просто обучиться у него.



Но мой наставник в этот момент торговал только на золоте.



Когда я с течением времени стала лучше торговать, я разработала свою собственную систему, которая может применяться к валютному рынку. Сейчас я торгую более чем на 5 валютных парах, наиболее популярные из них – EURUSD, USDJPY, GBPUSD, CADJPY, EURJPY и другие. Самый быстрый способ освоить свою профессию – найти профессионала в своей области и обучиться у него всему необходимому. Это сбережет вам много крови, пота и слез.



В:

Вы в основном торгуете на валютном рынке или вы также торгуете и на других финансовых инструментах? Как вы разработали свой торговый стиль и стратегию?

О:

Помимо валютного рынка я также торгую на золоте и серебре. Фактически, первую позицию в своей карьере я открыла на золоте, потому что я обнаружила, что есть паттерны, которые вполне предсказуемы и периодически повторяются. Когда дело доходит до создания вашего торгового стиля и стратегии, вы должны понимать, что это не сиюминутный подвиг, потому что вам необходимо понять свою индивидуальность трейдинга. Лучший способ понять себя как трейдера – это торговать на демо-счете в течение 1-2 лет. Торгуйте на демо-счете так, как если бы это были реальные деньги.



Когда в первые годы я начала торговать на демо-счете, я поняла, что отношусь к той категории трейдеров, которые не могут спокойно спать, имея открытую позицию, и именно поэтому я решила стать трейдером. Я хотела усовершенствовать свою стратегию таким образом, чтобы я могла получать прибыль до того, как ложилась спать каждый вечер. Лучшие трейдеры в мире – это те, кто согласовывают свои личные качества со своей торговой системой. Не существует единой для всех системы, которую бы маркетологи могли проповедовать вам. Для своей системы я разработала стратегию, каждый раз тестируя только один индикатор. Я представляла графические изображения на листах Excel и рисовала графики для расчета долгосрочной доходности одного индикатора и только потом добавляла другой. Я не рекомендую кому-либо делать это, потому что я потратила на тестирование целый год. Я занималась этим просто потому, что была студенткой финансового университета и финансовое моделирование было как раз моим направлением деятельности. Это много тяжелой работы и жертв, но, думаю, оно того стоило. Гораздо быстрее – это просто обучаться у наставника, у которого уже есть эффективная система, прошедшая проверку временем.



Проблема, с которой сталкиваются начинающие трейдеры в наши дни, заключается не в отсутствии информации, а в информационной перегрузке



В:

Когда вы торгуете, вы используете фундаментальный анализ, технический анализ или и то и другое?

О:

Моя стратегия на 90% основана на техническом анализе и только 10% составляет фундаментальный анализ. Поскольку я внутридневной трейдер, для меня больше смысла для открытия позиций имеет использование технических индикаторов. Я не буду открывать каких-либо позиций во время выхода экономических событий, которые, как считается, оказывают сильное влияние на волатильность и непредсказуемость валютных рынков в каждый конкретный торговый час.



В:

Какие индикаторы технического анализа или инструменты вы предпочитаете использовать? И фокусируетесь ли вы на конкретных таймфреймах?

О:

Для определения общего тренда в конкретный момент времени я в основном использую скользящие средние, в частности SMA и EMA. Лучшие трейдеры, которых я знаю, не будут торговать против тренда, потому что большинство людей слишком усердно пытаются торговать от дна или вершины и в конечном итоге сливают свои счета. Я также использую индикатор momentum, в котором я беру цену за предыдущий день для оценки динамики текущего дня. Эту стратегию вы не найдете в Интернете, поскольку моя стратегия требует вычислений каждый раз, когда мне нужно вычислить импульс.



Причина, по которой я торгую на основе рыночного индикатора momentum, также состоит в том, чтобы уберечь меня от торговли на ложных пробоях, поскольку они довольно часто встречаются на рынках в последнее время. Причина, почему существует много ложных пробоев, заключается в том, что рынок уже потерял импульс. Я буду торговать только на тех пробоях, когда мои расчеты показывают мне, что у рынков все еще есть стимул идти в том направлении, в котором я хочу, чтобы он шел. В дополнение к этому я также использую уровни поддержки и сопротивления, чтобы помешать мне торговать в ситуации, когда цена может отбиться. Будучи внутридневным трейдером, я торгую на H4, чтобы определить общую картину тренда, и на H1 для определения точки входа. Я хочу убедиться, что я не буду торговать против тренда на обоих таймфреймах – H1 и H4. Эти таймфреймы позволят мне закрыть мою сделку до конца дня, что подходит моей торговой личности как внутридневного трейдера. Лишь изредка я оставляю свои позиции открытыми до следующего дня, и максимум к полудню я их закрываю.



Более быстрый способ обучения торговле – это просто обучаться у наставника, у которого уже есть эффективная система, прошедшая проверку временем.



В:

Какими самыми важными навыками, на ваш взгляд, должны обладать трейдеры для того, чтобы стать успешными?

О:

Наиболее успешными трейдерами являются не те, кто имеют лучшую в мире систему, а те, кто имеют очень сильную дисциплину, или, другими словами, торговую психологию.



Для меня наиболее важным навыком, которым должен обладать трейдер, чтобы стать успешным, является, скорее, привычка, которая, в общем-то, и является дисциплиной. Вы должны иметь дисциплину, чтобы на раннем этапе сократить свои потери и позволить вашей прибыли расти, учиться на своих ошибках, управлять своими рисками и больше узнавать о рынках. Я видела, как много образованных людей, даже кандидаты наук, терпят неудачу на рынках по причине отсутствия у них дисциплины, необходимой для контроля их эмоций. Таким образом, я считаю, что лучший подарок, который вы можете дать себе как трейдеру – это развить свою дисциплину. Как только вы сможете это сделать, вы будете идти далеко впереди многих трейдеров. Имея дисциплину и готовность упорно работать, чтобы овладеть своей профессией, вы станете успешным трейдером.



В:

Вы работаете тренером и выступаете на различных публичных мероприятиях в Сингапуре и Малайзии. Видите ли вы растущий интерес к онлайн-трейдингу среди молодежи в этой части мира?

О:

Определенно. Всё большее количество молодых людей начинают свой торговый и инвестиционный путь в раннем возрасте. Имея ноутбук и подключенным Интернетом, вы можете начать зарабатывать деньги на валютном рынке на условиях частичной занятости. Также многих молодых людей для участия в торговле завлекает возможность начать карьеру трейдера с небольшим стартовым капиталом. Однако вы должны уяснить одну единственную вещь: вы должны понимать, что никогда не проделаете маркетинговых трюков, которые представлены некоторыми торговыми программами на рынке Форекс. Никогда не верьте факту, что вы можете стать миллионером, посетив всего лишь 2-дневный курс или купив робота-советника. Я считаю, что достижение чего-то стоящего требует напряженной работы, терпения и настойчивости. Если вы готовы делать то, чего не желают делать другие трейдеры, вы сможете наслаждаться прибылью, которую имеют только 10% прибыльных трейдеров.



Лучший подарок, который вы можете дать себе как трейдеру – это развить свою дисциплину



В:

Будет ли, на ваш взгляд, в ближайшем будущем мобильная торговля преобладать над компьютерной торговлей? Как вы лично разделяете свое время между настольными и мобильными устройствами?

О:

Без сомнения, всё большее количество людей будут торговать с помощью своих мобильных телефонов. Тем не менее, я предпочитаю анализировать графики с помощью настольного компьютера, затем устанавливать цены для входа и выхода, и только после этого я покидаю свое рабочее место. Если мне потребуется войти в рынок, не будучи в офисе, я буду использовать мой мобильный для открытия позиции и установки тейк профита и стоп лосса. Эта привычка позволяет мне тратить около 10 минут в день на просмотр графиков. Я не доверяю сидению за своим рабочим столом и наблюдению за графиками в течение всего дня.



В:

Вы также завоевали несколько медалей в качестве пловца. Какой урок вы вынесли из спортивных соревнований и как это помогло вам стать успешным трейдером?

О:

Многим людям трудно поверить в это, но быть пловцом крайне помогло мне как трейдеру, особенно в аспекте эмоциональной дисциплины. Я считаю, что дисциплина крайне важна трейдеру, потому что наши естественные человеческие склонности построены таким образом, чтобы заставить нас проиграть в торговле. Однако это не означает, что вам нужно стать спортсменом, чтобы стать хорошим трейдером. Вы можете воспитывать в себе дисциплину, сделав привычкой придерживаться здоровой диеты или ходить на тренировки 4 раза в неделю. Поскольку я пловец, я должна была в определенные дни просыпаться в 5 утра и идти на 2-часовые изнурительной тренировки в бассейне. Эта ежедневная привычка помогла мне развить дисциплину в трейдинге, особенно когда речь идет о том, чтобы сломать наши естественные человеческие склонности к закрытию прибыльных позиций слишком рано. Это также учило меня важности выполнять тяжелую работу и идти на жертвы, потому что пловцам приходится тренироваться много лет, чтобы сократить свое время хотя бы на 0,01 секунды. В дополнение к этому, мы должны употреблять здоровую пищу и отказываться от времяпрепровождения в пятницу вечером, поскольку на следующий день рано утром у нас обучающие занятия. Кроме того, я не получаю медаль в каждом соревновании по плаванию, в котором я участвую. И я научилась быстро справляться с тем, что я не завоевала медали в том или ином соревновании, и сосредотачиваться на следующем соревновании. Я не могла бы позволить себе, чтобы мое предыдущее соревнование каким-либо образом повлияло на следующее, потому что это повлияло бы на мой шанс получить медаль в дальнейшем. Точно так же, всякий раз, когда я совершала убыточную позицию, я училась на ней и просто переходила к следующей позиции.



В:

Какой самый важный совет вы бы дали новичкам в торговле на валютном рынке?

О:

Самый важный совет, который бы я дала начинающим трейдерам, которые хотят быстро освоить данную профессию, не занимаясь поиском Святого Грааля, – это найти проверенного наставника. Кроме того, понимайте, что торговая психология и управление рисками важнее наличия системы Святого Грааля. Большинство людей заблуждаются, думая, что торговая система – это всё, на самом деле это не так. Торговая система – это только примерно 40% вашего успеха как трейдера. Я начала свою карьеру в торговле на валютном рынке с посещения множества семинаров, вебинаров, чтения тонн статей в Интернете и книг из моей университетской библиотеки. В конечном итоге, вместо того чтобы найти для себя правильную систему, как начать торговать, я только еще больше запуталась и завалила себя информацией. Многие начинающие обращаются к поиску информации в книгах и в Интернете. И, хотя это могло бы помочь им создать их торговую основу, это только лишь приводит к большой путанице – именно это произошло в начале и со мной. Самый быстрый способ сократить путь из пункта А в пункт Б – это найти профессионала в своей области и обучиться у него всему необходимому. Продолжайте читать книги, даже когда вы начали торговать на реальном рынке, но сосредоточьтесь на принципах торговли, привычках и мыслях, которых придерживаются успешные трейдеры, а не на их системах. Другими словами, читайте, чтобы укрепить свою торговую психологию, а не найти секретную формулу.

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