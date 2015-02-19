Re: Смешное, забавное и интересное о рынке и около
http://mmgp.ru/attachment.php?attach...1&d=1493912173
Вот оно мое отношение к грубому техническому анализу, которому многие обучают за весьма неплохие деньги, а заодно к таким вот трейдерам. Подумайте сами, если он простой такой и рабочий, то почему же им не все пользуются? А если все пользуются, как он вообще может работать?
Re: Смешное, забавное и интересное о рынке и около
[Интервью с крупными трейдерами] Карен Фу.
Карен Фу завоевала первое место среди трейдеров-юношей на общенациональном конкурсе по торговле на валютном рынке в Сингапуре в 2015 году. Она также вошла в топ-10 среди 3 000 трейдеров из более чем 30 стран на конкурсе “FX-Street”. Несмотря на свой молодой возраст, Карен уже разделяет сцену с некоторыми из лучших гуру и руководителей инвестиционных конференций в Сингапуре и Малайзии.
В данном интервью Карен рассказывает о трудном пути, который ей пришлось пройти, чтобы воплотить в жизнь свои мечты и стать признанным финансовым и мотивационным экспертом в Азии. Она делится с нами своим методом торговли и раскрывает, как она стала успешным валютным трейдером.
В:
Вы являетесь победителем общенационального конкурса по торговле на валютном рынке в Сингапуре в 2015 году и вы также попали в топ-10 из 3 000 трейдеров на международном конкурсе “FX Street”. Расскажите нам, пожалуйста, что привело вас в онлайн-трейдинг?
О:
В 2008 году, вследствие финансового кризиса, моя семья потеряла все свои сбережения. Тогда я поняла, что мне нужен альтернативный источник дохода, чтобы в случае прихода очередного экономического спада я могла положиться на свои навыки заработка денег. Пережив огромные финансовые потери, я на собственном опыте в раннем подростковом возрасте поняла, что наличие постоянной работы с 9 до 5 не является целью моей жизни, потому что в настоящее время никто не может гарантировать безопасность нашей работы, учитывая такое количество сокращений и увольнений.
Я начала работать онлайн-трейдером с целью заработка средств к существованию. Однако, по мере того как я продвигалась дальше, я узнала, что мне нужна более высокая цель, чем просто зарабатывать деньги. Сейчас я дала себе обещание, что ежегодно буду жертвовать часть своей прибыли на благотворительность. Именно это мотивирует меня быть успешной в трейдинге и постоянно развиваться как трейдер.
В:
Как вы стали успешным трейдером? Посещали ли вы курсы, читали ли соответствующую литературу, был ли у вас наставник в трейдинге?
О:
Когда я впервые решила стать трейдером, я прочитала массу статей в Интернете и множество книг, чтобы найти нужную систему. В свободное время я также посетила большое количество торговых семинаров и превью, чтобы найти Святой Грааль. Тогда я поняла одну очень важную вещь: проблема, с которой сталкиваются начинающие трейдеры в наши дни, заключается не в отсутствии информации, а в информационной перегрузке. Я была настолько перегружена всевозможными системами, методами и онлайн советами, что, в конце концов, я оказалась в замешательстве, а не стала лучшим трейдером.
В дополнение к этому я также поступила в университет, чтобы получить степень в сфере финансов.
Некоторые из теорий, о которых я узнала, также помогли мне укрепить мой фундамент в трейдинге. Тогда я поняла, что святого Грааля не существует. Это озарение пришло именно в тот момент, когда я поняла, что мне нужно найти наставника с проверенной системой и просто обучиться у него.
Но мой наставник в этот момент торговал только на золоте.
Когда я с течением времени стала лучше торговать, я разработала свою собственную систему, которая может применяться к валютному рынку. Сейчас я торгую более чем на 5 валютных парах, наиболее популярные из них – EURUSD, USDJPY, GBPUSD, CADJPY, EURJPY и другие. Самый быстрый способ освоить свою профессию – найти профессионала в своей области и обучиться у него всему необходимому. Это сбережет вам много крови, пота и слез.
В:
Вы в основном торгуете на валютном рынке или вы также торгуете и на других финансовых инструментах? Как вы разработали свой торговый стиль и стратегию?
О:
Помимо валютного рынка я также торгую на золоте и серебре. Фактически, первую позицию в своей карьере я открыла на золоте, потому что я обнаружила, что есть паттерны, которые вполне предсказуемы и периодически повторяются. Когда дело доходит до создания вашего торгового стиля и стратегии, вы должны понимать, что это не сиюминутный подвиг, потому что вам необходимо понять свою индивидуальность трейдинга. Лучший способ понять себя как трейдера – это торговать на демо-счете в течение 1-2 лет. Торгуйте на демо-счете так, как если бы это были реальные деньги.
Когда в первые годы я начала торговать на демо-счете, я поняла, что отношусь к той категории трейдеров, которые не могут спокойно спать, имея открытую позицию, и именно поэтому я решила стать трейдером. Я хотела усовершенствовать свою стратегию таким образом, чтобы я могла получать прибыль до того, как ложилась спать каждый вечер. Лучшие трейдеры в мире – это те, кто согласовывают свои личные качества со своей торговой системой. Не существует единой для всех системы, которую бы маркетологи могли проповедовать вам. Для своей системы я разработала стратегию, каждый раз тестируя только один индикатор. Я представляла графические изображения на листах Excel и рисовала графики для расчета долгосрочной доходности одного индикатора и только потом добавляла другой. Я не рекомендую кому-либо делать это, потому что я потратила на тестирование целый год. Я занималась этим просто потому, что была студенткой финансового университета и финансовое моделирование было как раз моим направлением деятельности. Это много тяжелой работы и жертв, но, думаю, оно того стоило. Гораздо быстрее – это просто обучаться у наставника, у которого уже есть эффективная система, прошедшая проверку временем.
Проблема, с которой сталкиваются начинающие трейдеры в наши дни, заключается не в отсутствии информации, а в информационной перегрузке
В:
Когда вы торгуете, вы используете фундаментальный анализ, технический анализ или и то и другое?
О:
Моя стратегия на 90% основана на техническом анализе и только 10% составляет фундаментальный анализ. Поскольку я внутридневной трейдер, для меня больше смысла для открытия позиций имеет использование технических индикаторов. Я не буду открывать каких-либо позиций во время выхода экономических событий, которые, как считается, оказывают сильное влияние на волатильность и непредсказуемость валютных рынков в каждый конкретный торговый час.
В:
Какие индикаторы технического анализа или инструменты вы предпочитаете использовать? И фокусируетесь ли вы на конкретных таймфреймах?
О:
Для определения общего тренда в конкретный момент времени я в основном использую скользящие средние, в частности SMA и EMA. Лучшие трейдеры, которых я знаю, не будут торговать против тренда, потому что большинство людей слишком усердно пытаются торговать от дна или вершины и в конечном итоге сливают свои счета. Я также использую индикатор momentum, в котором я беру цену за предыдущий день для оценки динамики текущего дня. Эту стратегию вы не найдете в Интернете, поскольку моя стратегия требует вычислений каждый раз, когда мне нужно вычислить импульс.
Причина, по которой я торгую на основе рыночного индикатора momentum, также состоит в том, чтобы уберечь меня от торговли на ложных пробоях, поскольку они довольно часто встречаются на рынках в последнее время. Причина, почему существует много ложных пробоев, заключается в том, что рынок уже потерял импульс. Я буду торговать только на тех пробоях, когда мои расчеты показывают мне, что у рынков все еще есть стимул идти в том направлении, в котором я хочу, чтобы он шел. В дополнение к этому я также использую уровни поддержки и сопротивления, чтобы помешать мне торговать в ситуации, когда цена может отбиться. Будучи внутридневным трейдером, я торгую на H4, чтобы определить общую картину тренда, и на H1 для определения точки входа. Я хочу убедиться, что я не буду торговать против тренда на обоих таймфреймах – H1 и H4. Эти таймфреймы позволят мне закрыть мою сделку до конца дня, что подходит моей торговой личности как внутридневного трейдера. Лишь изредка я оставляю свои позиции открытыми до следующего дня, и максимум к полудню я их закрываю.
Более быстрый способ обучения торговле – это просто обучаться у наставника, у которого уже есть эффективная система, прошедшая проверку временем.
В:
Какими самыми важными навыками, на ваш взгляд, должны обладать трейдеры для того, чтобы стать успешными?
О:
Наиболее успешными трейдерами являются не те, кто имеют лучшую в мире систему, а те, кто имеют очень сильную дисциплину, или, другими словами, торговую психологию.
Для меня наиболее важным навыком, которым должен обладать трейдер, чтобы стать успешным, является, скорее, привычка, которая, в общем-то, и является дисциплиной. Вы должны иметь дисциплину, чтобы на раннем этапе сократить свои потери и позволить вашей прибыли расти, учиться на своих ошибках, управлять своими рисками и больше узнавать о рынках. Я видела, как много образованных людей, даже кандидаты наук, терпят неудачу на рынках по причине отсутствия у них дисциплины, необходимой для контроля их эмоций. Таким образом, я считаю, что лучший подарок, который вы можете дать себе как трейдеру – это развить свою дисциплину. Как только вы сможете это сделать, вы будете идти далеко впереди многих трейдеров. Имея дисциплину и готовность упорно работать, чтобы овладеть своей профессией, вы станете успешным трейдером.
В:
Вы работаете тренером и выступаете на различных публичных мероприятиях в Сингапуре и Малайзии. Видите ли вы растущий интерес к онлайн-трейдингу среди молодежи в этой части мира?
О:
Определенно. Всё большее количество молодых людей начинают свой торговый и инвестиционный путь в раннем возрасте. Имея ноутбук и подключенным Интернетом, вы можете начать зарабатывать деньги на валютном рынке на условиях частичной занятости. Также многих молодых людей для участия в торговле завлекает возможность начать карьеру трейдера с небольшим стартовым капиталом. Однако вы должны уяснить одну единственную вещь: вы должны понимать, что никогда не проделаете маркетинговых трюков, которые представлены некоторыми торговыми программами на рынке Форекс. Никогда не верьте факту, что вы можете стать миллионером, посетив всего лишь 2-дневный курс или купив робота-советника. Я считаю, что достижение чего-то стоящего требует напряженной работы, терпения и настойчивости. Если вы готовы делать то, чего не желают делать другие трейдеры, вы сможете наслаждаться прибылью, которую имеют только 10% прибыльных трейдеров.
Лучший подарок, который вы можете дать себе как трейдеру – это развить свою дисциплину
В:
Будет ли, на ваш взгляд, в ближайшем будущем мобильная торговля преобладать над компьютерной торговлей? Как вы лично разделяете свое время между настольными и мобильными устройствами?
О:
Без сомнения, всё большее количество людей будут торговать с помощью своих мобильных телефонов. Тем не менее, я предпочитаю анализировать графики с помощью настольного компьютера, затем устанавливать цены для входа и выхода, и только после этого я покидаю свое рабочее место. Если мне потребуется войти в рынок, не будучи в офисе, я буду использовать мой мобильный для открытия позиции и установки тейк профита и стоп лосса. Эта привычка позволяет мне тратить около 10 минут в день на просмотр графиков. Я не доверяю сидению за своим рабочим столом и наблюдению за графиками в течение всего дня.
В:
Вы также завоевали несколько медалей в качестве пловца. Какой урок вы вынесли из спортивных соревнований и как это помогло вам стать успешным трейдером?
О:
Многим людям трудно поверить в это, но быть пловцом крайне помогло мне как трейдеру, особенно в аспекте эмоциональной дисциплины. Я считаю, что дисциплина крайне важна трейдеру, потому что наши естественные человеческие склонности построены таким образом, чтобы заставить нас проиграть в торговле. Однако это не означает, что вам нужно стать спортсменом, чтобы стать хорошим трейдером. Вы можете воспитывать в себе дисциплину, сделав привычкой придерживаться здоровой диеты или ходить на тренировки 4 раза в неделю. Поскольку я пловец, я должна была в определенные дни просыпаться в 5 утра и идти на 2-часовые изнурительной тренировки в бассейне. Эта ежедневная привычка помогла мне развить дисциплину в трейдинге, особенно когда речь идет о том, чтобы сломать наши естественные человеческие склонности к закрытию прибыльных позиций слишком рано. Это также учило меня важности выполнять тяжелую работу и идти на жертвы, потому что пловцам приходится тренироваться много лет, чтобы сократить свое время хотя бы на 0,01 секунды. В дополнение к этому, мы должны употреблять здоровую пищу и отказываться от времяпрепровождения в пятницу вечером, поскольку на следующий день рано утром у нас обучающие занятия. Кроме того, я не получаю медаль в каждом соревновании по плаванию, в котором я участвую. И я научилась быстро справляться с тем, что я не завоевала медали в том или ином соревновании, и сосредотачиваться на следующем соревновании. Я не могла бы позволить себе, чтобы мое предыдущее соревнование каким-либо образом повлияло на следующее, потому что это повлияло бы на мой шанс получить медаль в дальнейшем. Точно так же, всякий раз, когда я совершала убыточную позицию, я училась на ней и просто переходила к следующей позиции.
В:
Какой самый важный совет вы бы дали новичкам в торговле на валютном рынке?
О:
Самый важный совет, который бы я дала начинающим трейдерам, которые хотят быстро освоить данную профессию, не занимаясь поиском Святого Грааля, – это найти проверенного наставника. Кроме того, понимайте, что торговая психология и управление рисками важнее наличия системы Святого Грааля. Большинство людей заблуждаются, думая, что торговая система – это всё, на самом деле это не так. Торговая система – это только примерно 40% вашего успеха как трейдера. Я начала свою карьеру в торговле на валютном рынке с посещения множества семинаров, вебинаров, чтения тонн статей в Интернете и книг из моей университетской библиотеки. В конечном итоге, вместо того чтобы найти для себя правильную систему, как начать торговать, я только еще больше запуталась и завалила себя информацией. Многие начинающие обращаются к поиску информации в книгах и в Интернете. И, хотя это могло бы помочь им создать их торговую основу, это только лишь приводит к большой путанице – именно это произошло в начале и со мной. Самый быстрый способ сократить путь из пункта А в пункт Б – это найти профессионала в своей области и обучиться у него всему необходимому. Продолжайте читать книги, даже когда вы начали торговать на реальном рынке, но сосредоточьтесь на принципах торговли, привычках и мыслях, которых придерживаются успешные трейдеры, а не на их системах. Другими словами, читайте, чтобы укрепить свою торговую психологию, а не найти секретную формулу.
Re: Смешное, забавное и интересное о рынке и около
О биржевом крахе на Уолл стрит в 1929 ходит много легенд, но отчетливей всего врезаются в воображение те длинные и безликие очереди, в которые сбивались несчастные рядовые трейдеры, чтобы своевременно выпрыгнуть из окон разоренных компаний и хедж-фондов. С тех пор много воды утекло — кризисы продолжали также циклично проявлять себя, биржевые порядки в чем-то изменились, а торговые операции переместились в интернет. Но что-то по-прежнему заставляло участников рынков время от времени сливать многомиллиардные корпоративные активы, вываливаться из окон и сидеть в тюрьме. Но что именно, и как это работает?
➡ Ник Лисон, который потерял 1,3 миллиарда долларов на индексе Nikkei
Ник Лисон — один из самых знаменитых биржевых аутсайдеров, который даже книгу свою так и назвал впоследствии — «Rogue Trader». В начале девяностых подавал надежды восходящей звезды спекулятивного трейдинга. А благодаря нереальному везению, в чем он сам позднее признавался, уже в 28 лет взял под свой контроль операции одного из крупнейших и старейших торговых банков в мире на Сингапурской международной валютной бирже — Банка братьев Бэринг.
Но вскоре везение покинуло Ника, а потери разрослись до таких масштабов, что ему пришлось, пользуясь привилегиями главного трейдера, скрывать их на секретном торговом счете под номером 88888. Кульминационный пик торговых потерь пришелся на 1995, когда Ник в очередной раз поставил на рост японского Nikkei, ожидая крутейшего овернайт-ралли для японских экспортеров. Но неожиданное землетрясение в Кобе отправило индекс на скамейку запасных, вслед за которым на отрицательную территорию последовал и наш герой. Значительно усугубляли ситуацию позиции, открытые позднее — с прицелом на скорое восстановление рынка.
Но восстановление не подоспело, прогнозы пролетели, а Ник потерял около $1.3 млрд корпоративных средств, что и привело Банк Бэрингов — который пережил более двух столетий в отрасли, но не Счастливчика Ника — к банкротству. Восходящая звезда получил 6,5 лет, но вышел по условно-досрочному после того, как ему диагностировали рак.
➡ Ясуо Хаманака или Mr. Copper, потерявший $2,5 млрд
Ясуо Хаманака, более известный теперь как мистер Медь, торговал за корпорацию Сумитомо — одну из крупнейших японских кэйрэцу — объединяющую ряд компаний финансового, автомобильного, а также металлургического профиля. Хаманака специализировался на меди. Ходили слухи, что он лично контролировал 5% мирового рынка меди, но потерпел неудачу в попытке загнать его в угол. В 1996 году Sumitomo Corp. сообщила о потерях на медных торгах, составивших $2.6 млрд.
На почве осуждения и тюремного заключения на восемь лет, мистер Медь вызвал множество вопросов и подозрений в том, не является ли он корпоративным диверсантом или ценовым заговорщиком. Осуждения строились на том, что он подделал подпись своего начальника в деловом письме. Но та степень, в которой он остается мошенником, все еще остается темой для продолжительных дискуссий и отдельных разысканий.
➡ Брайан Хантер или Синоптик хедж-фонда Amaranth, потери — $7 млрд.
Трейдеры хедж-фондов заслужили особую популярность на поприще катастрофических сливов, однако Брайан Хантер оказался куда более изобретательным чем все остальные.
Его заигрывания с фьючерсами на природный газ изначально были донельзя успешными. И особенно тогда, когда ураган Катрина разносил в щепки инфраструктуру Нового Орлеана. Огромные прибыли привлекали все больше и больше инвесторов в фонд, предоставляя Хантеру все больше средств для торговли.
Но к сожалению, способности Хантера предсказывать погоду оказались не более последовательными и исключительными, чем у телевизионных синоптиков, и однажды природный газ все же отвернулся от него. Всего за один день, 14 сентября 2006 года, Хантер и его коллеги потеряли 560 миллионов долларов. Но надеждам не место на рынке и, пытаясь исправить просадку, в течение последующей торговой недели трейдер потерял 6.5 миллиардов, что и привело к закрытию хедж-фонда.
➡ Квеку Адоболи из UBS, £1.4 млрд
А наиболее ярким событием последних лет был процесс над британским трейдером Квеку Адоболи, который обеднил швейцарский банк UBS на 1.4 млрд фунтов стерлингов.
В прошлом году, в своем интервью BBC, Адоболи как никакой другой трейдер в похожей ситуации возвышался над обвинениями. Квеку упорно настаивает на том, что давление банковского сектора стало настолько интенсивным в торговле, что другим трейдерам очень сложно воздержаться от соблазнов последовать его собственному примеру. С оглядкой на то, что он самый крупный среди когда-либо изгнанных из Британии трейдеров, но описанный на судебном процессе как главный мошенник, Адоболи рассматривает такую характеристику, как несправедливое предубеждение. Сам же он заявляет, что структура отрасли сама по себе подразумевает ситуации, где предприниматели фактически требуют от трейдеров все большего риска — для получения все большей прибыли. И в его случае, последствия таких требований привели к осуждению по двум пунктам мошенничества и семилетнему тюремному заключению.
Квеку совершил множество секретных сделок, о которых, как заявляет он, старшее руководство банка было осведомлено и не возмущалось до тех пор, пока эти сделки не привели к существенным убыткам и не подвели под угрозу UBS в целом. Полностью принимая ответственность за проведенные операции, трейдер все еще настаивает на том, что, с точки зрения профессиональной этики, банки по-прежнему не извлекли уроков финансового кризиса, где большие боссы остаются вне тюрьмы, в то время как за отраслевую практику приходится отвечать более мелким сотрудникам, которых и представляют в виде мошенников и заговорщиков.
❓Что же привело этих людей к потерям?
• Избыточная самоуверенность, жадность, страх, слабый аналитический бэкграунд, неуместная (ир)рациональность — все это проглядывается выше.
• Граалевые амбиции, знакомые почти каждому трейдеру, и рождающие беспочвенные надежды на изобретение универсальных и высокодоходных торговых стратегий.
• И конечно же другие люди — сотрудники — которые не только могут, но и хотят крутиться за счет таких вот «козлов отпущения».
Другими словами, если присматриваетесь к карьере институционального трейдера, то готовьтесь брать на себя риски других — более высокопоставленных коллег. Такие не размениваются на карьеру и свободу рядовых сотрудников перед лицом манящих перспектив высокой прибыли, и с молчаливого согласия позволяют рядовым трейдерам выторговывать приличные тюремные сроки, косвенно подбивая на высокоприбыльные и высокорисковые сделки.
Для частных трейдеров ситуация не так плачевна. Здесь мы имеем дело лишь со своими стратегиями и эмоциями. Но не следует гнаться за хорошими усредняющими стратегиями — в надежде на умеренную прибыль при умеренных рисках. Надеждам нет места на рынках, и такие подходы чаще всего не предусматривают путей отступления при неожиданных просадках. А вот агрессивный и консервативный подходы могут куда уверенней оправдывать себя в нужное время и на нужных рынках. Поэтому лучше всего — подбирать необходимые стратегии на почве поступающих данных. Ведь «нет ничего более гибельного, чем рациональная инвестиционная политика в нашем иррациональном мире» — не дает соврать старик Кейнс.
Re: Смешное, забавное и интересное о рынке и около
Притча "Чашки кофе" ��
Группа выпускников престижного вуза, успешных, сделавших замечательную карьеру, пришли в гости к своему старому профессору. Во время визита разговор зашёл о работе: выпускники жаловались на многочисленные трудности и жизненные проблемы.
Предложив своим гостям кофе, профессор пошёл на кухню и вернулся с кофейником и подносом, уставленным самыми разными чашками: фарфоровыми, стеклянными, пластиковыми, хрустальными. Одни были простые, другие - дорогие.
Когда выпускники разобрали чашки, профессор сказал:
— Обратите внимание, что все красивые чашки разобрали, тогда как простые и дешёвые остались. И хотя это нормально для вас — хотеть только лучшее для себя, но это и есть источник ваших проблем и стрессов. Поймите, что чашка сама по себе не делает кофе лучше. Чаще всего она просто дороже, но иногда даже скрывает то, что мы пьём. В действительности, всё, что вы хотели, было просто кофе, а не чашка. Но вы сознательно выбрали лучшие чашки, а затем разглядывали, кому какая чашка досталась.
А теперь подумайте: жизнь — это кофе, а работа, деньги, положение, общество — это чашки. Это всего лишь инструменты для поддержания и содержания жизни. То, какую чашку мы имеем, не определяет и не меняет качества нашей жизни. Иногда, концентрируясь только на чашке, мы забываем насладиться вкусом самого кофе.
Наиболее счастливые люди — это не те, которые имеют всё лучшее, но те, которые извлекают всё лучшее из того, что имеют.