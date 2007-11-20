Bitforce Mining Ltd - Bitforcemining.com

Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или просто начинаете работать - BitForce Mining Ltd поможет вам инвестировать с уверенностью. В BitForce Mining Ltd очень просто сделать ваши инвестиции легко всего за несколько кликов. После того, как вы проявите интерес к инвестированию с нами, мы воспользуемся возможностью предоставить вам обещанную ежедневную прибыль с предоставлением высокоприоритетной поддержки через наших сотрудников, которые мы приобрели для вас 24/7/365.
«Наша служба для инвесторов и торговцев основана на трех основных принципах: гарантия, стабильность и меньший возможный риск. Наличие множества методов инвестиций позволяет нам поддерживать постоянную стабильную процентную ставку для наших клиентов. Наши услуги обеспечивают прибыльную доходность инвестиций, а также конфиденциальность учетной записи компании, онлайн-безопасность верхнего уровня, эффективное управление учетными записями и круглосуточную техническую поддержку. Наши инвестиции в основном испробованы в акциях, валютах, торговле на Forex и торговле криптоварами за последние несколько лет.
Мы не стесняемся признать, что мы являемся компанией, принадлежащей клиенту, а это означает, что вы или любое другое лицо, которое инвестирует в один из наших инвестиционных планов, технически владеет нами. Следовательно, наши интересы согласованы с вашими, с нашими инвесторами, и мы используем наши экспертные и аналитические способности в меру наших общих интересов; Максимизируя выгоды для наших инвесторов.
Мы прошли долгий и чрезвычайно трудный путь, прежде чем мы дошли до этого момента, и мы смогли наконец предложить наш сервис для широкой публики. Наш общий опыт как единого целого укрепился, и мы стремились выйти за пределы наших стандартных способов работы и продвинуться вперед в широкую сеть бесконечных возможностей. В отличие от многих других мы считаем, что истинное процветание и успех могут быть достигнуты только как здоровое сообщество с общими целями.
Invest & Relax с компанией BitForce Mining Ltd, являющейся домом для свободного и инвестиционного решения в Соединенном Королевстве, предоставляет инвесторам возможность получать гарантированные прибыли без необходимости тратить много времени и графовые инвестиционные обязанности. Мы даем возможность каждому инвестору-фьючерсу вкладывать свои с трудом заработанные деньги в наш онлайн-портал инвестиций и получать последовательную прибыль и стимулы, основанные на их инвестициях, каждый год, месяц и даже день!
Мы инвестируем все те же средства в развивающиеся отрасли и инфраструктуру, такие как здравоохранение, образование и сельское хозяйство, которые выстраивают не только существенный рост сектора, но и приносят гарантированную прибыль и строят прочные связи внутри сообществ и между ними.
* Конкретные детали расположения наших активов, принадлежащих акций, нашей торговой процедуры и деловых ссылок классифицируются в связи с частным характером наших соглашений со всеми заинтересованными сторонами. Таким образом, мы строго обязаны сохранять конфиденциальность наших партнеров и членов нашей организации до тех пор, пока они не одобрят иное.
Инвестиционные планы:
BIT PLAN 0.32%-0.4% hourly for 480 hours (Automatic payouts)
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%) Plan 1 $10.00 - $500.00 0.32
Plan 2 $501.00 - $5000.00 0.34
Plan 3 $5001.00 - $50000.00 0.40
FORCE PLAN 0.5%-0.7% hourly for 240 hours (Automatic payouts)
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $300.00 - $1000.00 0.50
Plan 2 $1001.00 - $5000.00 0.60
Plan 3 $5001.00 - $50000.00 0.70
Платежные системы:Perfect Money, Bitcoin, Payeer
Минимальный депозит: $10 Тип выплат: Автоматические выплаты
Реферальная программа: 5%
----- Perfect Money:U14941323 (bitforcemining.com), Верифицирован, 0.5 Trust Score point(s)
--- Домен: NAMESILO, LLC, 12 apr 2017 - 12 apr 2018 (Whois) Хостинг: OVH Hosting IP Address: 167.114.104.148 is hosted on a dedicated server (Выделенный сервер) SSL:PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-05-03 - 2018-03-21 DDoS Защита: ddoscure.com
--- Скрипт: Gold Coders - лицензия Дизайн: Уникальный Лицензия:BITFORCE MINING LTD (10703118)
Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
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Цитата:
The amount of 10 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U*->U14941323. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to BitForce Mining Ltd User MrTwister.. Date: 14:54 04.05.17. Batch: 175152388.
The amount of 0.38 USD has been deposited to your Perfect Money account.
Accounts: U14941323. Memo: API Payment. Withdraw to hyipcruiser from BitForce Mining Ltd.. Date: 14:04 04.05.17. Batch: 175147320.
The amount of 30 USD has been deposited to your Perfect Money account.
Accounts: U14941323. Memo: API Payment. Withdraw to hyipcruiser from BitForce Mining Ltd.. Date: 13:01 04.05.17. Batch: 175141140.
The amount of 0.38 USD has been deposited to your Perfect Money account.
Accounts: U14941323. Memo: API Payment. Withdraw to hyipcruiser from BitForce Mining Ltd.. Date: 15:23 04.05.17. Batch: 175155341.
The amount of 0.38 USD has been deposited to your Perfect Money account.
Accounts: U14941323. Memo: API Payment. Withdraw to hyipcruiser from BitForce Mining Ltd.. Date: 16:26 04.05.17. Batch: 175161250.
The amount of 0.38 USD has been deposited to your Perfect Money account.
Accounts: U14941323. Memo: API Payment. Withdraw to hyipcruiser from BitForce Mining Ltd.. Date: 17:18 04.05.17. Batch: 175166453.
The amount of 0.5 USD has been deposited to your Perfect Money account.
Accounts: U14941323. Memo: API Payment. Withdraw to hyipcruiser from BitForce Mining Ltd.. Date: 17:19 04.05.17. Batch: 175166511.