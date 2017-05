tigr Топ Мастер

10 самых интересных проектов криптовалютного краудфандинга и ICO Если при обыкновенном краудфандинге средства часто привлекают на такие простые и понятные проекты, как самодельный фильм про «настоящую» историю России с юмористом Михаилом Задорновым в главной роли, то с криптовалютным краудфандингом и ICO все гораздо сложнее. В описании таких стартапов должно, как минимум, звучать слово «блокчейн». FO выбрал 10 самых любопытных идей бизнеса, под которые таким образом привлекалось финансирование.







1. Проект Legends Room начал сбор средств 18 апреля и продолжает до сих пор. За свои токены инвесторы могут стать VIP- клиентами джентельменского клуба Las Vegas и получить 20% скидку на напитки и услуги. В клубе есть две зоны: одна эксклюзивная и открыта только для своих, а другая – для остальной публики. Авторы проекта обещают посетителям такое кабаре, какого они не найдут ни на Ибице, ни в Манхэттене. На странице после анонса даты продажи токенов раположены многообещающие фото исполнительниц приватных танцев.



2. Adel – проект для тех, кого ничему не научила история скандально известного децентрализованного фонда DAO. Напомним, в прошлом году многомиллионный фонд был взломан из-за ошибки в программном коде. Точнее, даже не взломан, просто потенциальный вор воспользовался этой ошибкой, чтобы перевести на себя токены пользователей. Разработчикам пришлось устроить перезагрузку (форклог), чтобы предотвратить окончательную кражу. Это событие положило конец фонду DAO и привело к разделению криптовалюты Ethereum, на базе которой был создан фонд, на Ethereum и Ethereum Classic. Авторы нового проекта Adel предлагают инвестировать в аналогичный проект децентрализованного фонда, где участники будут сами выбирать в какие проекты в области блокчейна фонд будет вкладываться. Команда начала привлекать средства 1 мая.



3. VOICE – платформа, которая позволит музыкантам продавать свои произведения напрямую слушателям, минуя посредников. Они могут также загрузить свой контент с использованием лицензии и открытым исходным кодом, а также собирать пожертвования. Транзакции позволят получать музыкантам 100% дохода. Команда разработчиков планирует так же разрешить фиксированные валютные операции, за которые будет взиматься небольшая плата. Сбор средств на данный проект начнется 6 мая.



4. Patientory обещает стать поставщиком блокчейн-решений для здравоохранения. Проект предлагает обмен сообщениями между доктором и пациентом через платформу, а так же хранение информации по истории болезни и прочие данные. Сбор средств начнется 17 мая.



5. Проект OneGram предлагает создать криптовалюту, обеспеченную золотом. «OneGram использует технологию blockchain для создания нового типа криптовалюты, где каждая монета при запуске обеспечена 1 граммом золота», – говорится на сайте проекта. Теоретически это ограничивает риски держателей виртуальных денег, однако кто именно и как будет контролировать обеспечение в децентрализованной системе не понятно. Сбор средств на проект начнется 5 августа.



6. Стартап Golem уже собрал во время ICO $8,6 млн. Задача проекта состоит в создании вычислительной сети P2P по всему миру, где любой может сдать в аренду вычислительную мощность своего компьютера. Технология Blockchain будет обрабатывать платежи и маршрутизацию данных.



7. Back To Earth – проект, который сами авторы называют «будущим в рассказе историй», игра в альтернативной реальности. «Интерактивная история разворачивается через блоги, онлайн-сообщества, короткие рассказы, видеоролики и социальные сети», – пишут создатели. За токены игроки смогут купить дополнительные ключи и продолжить путешествовать по чужим или вымышленным страницам социальных сетей. Создатели обещают нечто похожее на Pokemon Go, но с осмысленным сюжетом. Сбор средств начался 26 апреля и продолжится почти до конца мая. С начала размещения токенов, создатели стартапа уже выполнили план почти на 30%, собрав чуть менее $1 млн.



8. Peerplays – стартап, уже получивший 90% необходимых средств. Проект предлагает любому желающему стать букмекером. Информация по всем ставкам и пари будет открыта в пределах одной сети.



9. Git Money – проект для привлечения фрилансеров за биткоины. Впрочем, пока он существует на уровне идеи, авторы еще не определились даже с датой начала сбора средств.



10. Gnosis – платформа прогнозов. Ее можно использовать для составления сложных прогнозов по целому ряду событий, заранее узнать цену, за которую продадут произведение искусства, еще до аукциона. «Имея непрерывный поток информации с использованием условных рынков, мы надеемся добиться повышения эффективности рынков», – пишут авторы проекта. Идея эффективности рынка во главе угла выглядит устаревшей, но стартап уже собрал более $ 12 млн.



