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Куда ушли деньги россиян? Аналитика операций по ЦБ РФ за прошлый год

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Куда ушли деньги россиян? Аналитика операций по ЦБ РФ за прошлый год


Денежные потоки россиян. Пирамиды, ипотеки или отдых за границей. Куда пропадают деньги?

Центральный банк РФ предоставил отчет прошлый 2016 год, где подведены итоги финансовых потоков и всей своей работы. Давайте обратим внимание на чистые цифры и посмотрим откуда и куда поступали основные средства и финансовые потоки.

За прошлый 2016 год все граждане по своей платежной пластиковой карте провели переводов средств суммарно на350 тысяч рублей, в среднем для этого понадобилось 120 финансовых операций. За прошлый год финансовый поток по пластиковым картам вырос на более чем 23 процента, что в денежном эквиваленте составляет более 51 триллиона рублей.

Суммарное количество пластиковых банковских карт выросло на 4 с половиной процента. Сейчас в РФ зафиксировано наличие почти 255 миллионов карт. Если посчитать кол-во карт на душу населения в РФ, то получится по 1,7 единицы на человека.

95 процентов платежей по безналу граждане провели при помощи технологий электронного мира. Практически каждый четвертый в России совершал платежи по интернету или мобильных операторов. Безналичные расчеты за год выросли более чем на 33 процента.

Количество переводов между счетами с применением пластиковых карт выросло почти в 2 раза. Сумма же переводов между такими счетами с применением карт составила 10,7 триллионов рублей.

Посредством платежа с пластиковых карт граждане РФ перевели в пирамиды более 1,5 миллиарда рублей. Мошеннические проекты которые не вернули деньги. В России имеют признаки пирамид около 200 организаций на 2016 год.

Сумма купленной валюты в долларе за год составила 33,1 миллиард долларов. Продажа же была в 2 раза меньше, и составила 17 миллиардов долларов.

Суммарный капитал сберегательных счетов и депозитных вкладов вырос до 24 триллионов рублей. Рост за прошлый год составил более 4 процентов. Однако стоит отметить, что вклады в долларе и евро падают.

Должники по кредитам задолжали банкам и фин. учреждениям более 10,8 триллионов рублей

Так же граждане РФ задолжали 4 с половиной триллиона рублей по ипотечному кредитованию.

Микрофинансовые организации выдали гражданам займы почти на 171 миллиард рублей.


Всего (учетом бумажных и железных денег), в РФ в денежном обращении находится почти 9 триллионов рублей. Бумажных денег 99 процентов, и 1 процент ушел на железные монеты.

За 2016 год в центральный банк поступило более 100 тысяч жалоб на финансовые учреждения, а 78 % жалоб пришлось на страховые фирмы. Кол-во страховых договоров выросло до 154,1 миллионов штук.



Уникальность: 100.00%
По материалам forbes.ru
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Последний раз редактировалось BiziAlen; Сегодня в 18:50.
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Метки
деньги, операции с валютой, страховые компании
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