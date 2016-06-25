Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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CryptoPot - cryptopot.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 18:31
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,998
Благодарностей: 1,045
УГ: 11
КП: 0.449
подарки
CryptoPot - cryptopot.com
Я не админ!
Старт проекта 04.05.2017

Легенда(google перевод):
Цитата:
Все мы знаем, что Bitcoin это игра-чейнджер. Криптовалюта вызвала наибольшую ненасильственную революцию в мире никогда не видел. Что было нормально устаревает. Что было централизовано в настоящее время децентрализована.
Bitcoin, в той или иной форме, чтобы остаться. Мы хотим продвигать революцию Bitcoin в популярной культуре. Мы первый удвоитель распределены ветеран предприниматель группы. Основное внимание на ускорение эко-системы цифровой валюты. Мы хотим , чтобы это было первым фондом , который специализируется исключительно на децентрализованных приложениях протокола Bitcoin. Мы только платформу , чтобы предоставить возможность присоединиться к нашей системе для всех и принять участие в этой платформе. Оба предприниматели и инвесторы начали серьезно относиться к Bitcoin, и сети , такие как CryptoPot идеале сделать это намного проще присоединиться к нашей платформе. CryptoPot не формальный фонд, поэтому Bitcoins обведен от одного инвестора к другому.

«Дать описание Bitcoin для широкой аудитории является кровавой трудно. Там нет ничего , чтобы связать его.» - Сатоши Накамото
Тарифные планы:



2% ежечасно в течении 100 часов,общая ROI 200%


Мин.депозит:0.01BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:15%
Тип выплат:автомат


SSL: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
Registrar:NameCheap, Inc
Hosting: UAB Interneto vizija
Name Servers:
dns2.registrar-servers.com
dns1.registrar-servers.com


Ознакомиться с проектом

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% - 12% от депозита
Моя реферальная ссылка: https://cryptopot.com/?ref=590b38edd949d
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад(листинг):0.1BTC(155$)
Hash 73dfee7e7580a13d3da6f099234e6206a5a9c06965998b61f7 24d0205a18f761
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Последний раз редактировалось davidd; Сегодня в 18:38.
davidd на форуме  
Старый Сегодня, 18:45
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 2,801
Благодарностей: 717
УГ: 4
КП: 0.056
подарки
Re: CryptoPot - cryptopot.com
Вопрос к ТС - в этом как и прошлом этого админа тоже будет выделена страховка ? )
__________________
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ssergiuss на форуме  
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