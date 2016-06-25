CryptoPot - cryptopot.com

Все мы знаем, что Bitcoin это игра-чейнджер. Криптовалюта вызвала наибольшую ненасильственную революцию в мире никогда не видел. Что было нормально устаревает. Что было централизовано в настоящее время децентрализована.
Bitcoin, в той или иной форме, чтобы остаться. Мы хотим продвигать революцию Bitcoin в популярной культуре. Мы первый удвоитель распределены ветеран предприниматель группы. Основное внимание на ускорение эко-системы цифровой валюты. Мы хотим , чтобы это было первым фондом , который специализируется исключительно на децентрализованных приложениях протокола Bitcoin. Мы только платформу , чтобы предоставить возможность присоединиться к нашей системе для всех и принять участие в этой платформе. Оба предприниматели и инвесторы начали серьезно относиться к Bitcoin, и сети , такие как CryptoPot идеале сделать это намного проще присоединиться к нашей платформе. CryptoPot не формальный фонд, поэтому Bitcoins обведен от одного инвестора к другому.
«Дать описание Bitcoin для широкой аудитории является кровавой трудно. Там нет ничего , чтобы связать его.» - Сатоши Накамото
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