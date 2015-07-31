Молодой стартап Workhorse опередит Tesla по выпуску гибридного автомобиля

Стартап-команда Workhorse намерена в следующем году выпустить гибридный автомобиль
Пока мировые гиганты стоят планы о выпуске гибридных пикапов, молодой стартап Workhorse уже действует. Стартап обещает в 2018 году выпустить первый гибридный пикап. В тоже время компания И. Маска Tesla планирует выпустить электро-пикап лишь через 3-5 лет, а компания Ford через 3 года.
Презентация гибридного автомобиля Workhorse уже прошла в США, а первые продажи стартуют в следующем году. Стартап сейчас уделяет больше времени основным проектам по электро- и гибридным фургонам. Если Workhorse осуществит свою задумку, но это будет первым электро-пикапом с возможностью заряжать от сети. В технологической карте автомобиля указано наличие двух электрических двигателей. Аккумулятор будет расширенной мощности и находится будет внутри рамы авто. Если на ДВГ автомобиль сможет преодолеть аж 500 километров, то на одном электродвигателе этот показатель составит 130 километров пути.
Автомобиль выполнен в современном стиле с цифровыми датчиками и экранами. Благодаря наличию сенсорного экрана планируется убрать с торпеды много кнопок для уникальности дизайна.
Планируемая цена продажи пикапа составит 52 с половиной тысячи долларов. Планируется созданию большой сети дистрибьюторов, однако и уже есть предзаказ на 2000 автомобилей, по этому проблем со сбытом быть не должно.
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По материалам hyser.com.ua