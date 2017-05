myhyipsnet Профессионал

BLACKVERN CRYPTO INVESTMENT LTD - blackvern.com Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт 04/05/2017



языки: EN



Новый проект: BLACKVERN CRYPTO INVESTMENT LTD







Описание программы

Цитата:

BLACKVERN CRYPTO INVESTMENT LTD is providing world class crypto currency mining facility which is legally registered in United Kingdom with higly expert and dedicated team who are specialized in this sector. Our goal is to make mining accessible to all users regardless of age, location, investment, technical noose or experience. Cloud mining offers a unique option for mining with a low cost of entry as well as minimal risk and expense, which is opposite to traditional models of mining that involve procurement, maintenance and configuration of highly specialized hardware. Due to the very complex nature of mining and its dependence on many external factors (mining difficulty, bitcoin exchange rate, utility costs etc.), we developed a constant earning scheme for users. One thing that’s not difficult to predict is Bitcoin’s prominence as a major disruptive technology for decades to come.

Перевод с Google: (RU)

Цитата: BLACKVERN CRYPTO INVESTMENT LTD предоставляет мировой криптовалютный валютный центр, который официально зарегистрирован в Соединенном Королевстве с высококвалифицированной и специализированной командой, специализирующейся в этом секторе. Наша цель - сделать разработку доступной для всех пользователей независимо от возраста, местоположения, инвестиций, технической петли или опыта. Облачная добыча предлагает уникальный вариант для добычи с низкой стоимостью входа, а также минимальные риски и затраты, которые противоположны традиционным моделям добычи, которые включают в себя закупку, обслуживание и настройку узкоспециализированных аппаратных средств. Из-за очень сложного характера горнодобывающей деятельности и ее зависимости от многих внешних факторов (сложности горной промышленности, обменного курса биткойнов, затрат на коммунальные услуги и т. Д.), Мы разработали постоянную схему заработка для пользователей. Одна вещь, которую нетрудно предсказать, это известность Биткойн как крупной разрушительной технологии на десятилетия вперед. vBulletin [video]

+ Инвестиционные планы:

Цитата: Up to 3% hourly for 48 hours

Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash, NIXMONEY.

* Минимальный депозит: 10 / 9000$

* Реф. программа: 4%-2%-1%

* Скрипт: GoldCoders - Licensed

* SSL: GREENBAR - GeoTrust EV SSL CA - G4

* Выплаты: Instant



+ Whois

Цитата: Name Server: PDNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM

Name Server: PDNS2.REGISTRAR-SERVERS.COM



IP Address: - 78.47.206.65 is hosted on a dedicated server

IP Location: - Germany - Sachsen - Falkenstein - Hetzner Online Ag



Registrar: ENOM, INC.

Domain: Created on 2016-08-19 - Expires on 2017-08-19 - Updated on 2017-04-24

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 200 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4227222->U13648302. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Blackvern Crypto Investment Ltd User MYHYIPSNET.. Date: 14:57 04.05.17. Batch: 175152685.

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

