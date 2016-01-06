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Венесуэльцы теряют вес на фоне нехватки продовольствия и стремительного роста цен

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Венесуэльцы теряют вес на фоне нехватки продовольствия и стремительного роста цен


Многие жители не могут позволить себе купить мешок риса в Венесуэле.

По всей Венесуэле люди страдают от тяжелой нехватки продовольствия и медикаментов.

И если бы правительство не предлагало субсидированные ежемесячные мешки с продовольствием, голод был бы еще более ощутим. На рынках продуктов питания рост цен запределен. Ежемесячные продовольственные мешки, стоимостью 10 000 боливар ($2.25) включают в себя рис, молоко, макароны, фасоль и некоторые другие продукты. Мешок риса в магазине стоит 8000 боливар.

Социалистическое правительство Венесуэлы, которое возглавляет Президент Николас Мадуро, повысило минимальную заработную плату на 60% 30 апреля. Теперь она составляет 200,021 боливар ($45) в месяц, включая талоны на питание.

Но на эту сумму многое не купить в супермаркете.

В марте, потребительская корзина с основными продовольственными товарами, в том числе яйцо, молоко и фрукты стоила 772,614 боливар, или около четырех минимальных месячных размеров оплаты труда.

Нехватка продовольствия и рост цен привели к тревожным результатам. В прошлом году средний житель Венесуэлы, живущий в условиях крайней нищеты потерял около 19 фунтов веса (около 9 кг.) из-за отсутствия еды. Многие граждане вынуждены были пропускать приемы пищи, по данным Национального опроса.

Продовольственный кризис ухудшается и Венесуэла погружается все глубже в хаос. 1 мая Мадуро издал указ, который позволяет его партии изменить Конституцию страны по своему усмотрению. 2 мая Мадуро приостановил право Венесуэльцев на ношение огнестрельного оружия, опасаясь антиправительственных протестов.



На фоне политического хаоса растут цены на продукты питания. Упаковка из 30 яиц стоила 9,600 боливар в марте 2017 года, по сравнению с 1,180 боливар в марте 2015 года.

Цены на продовольствие настолько поднялись, что минимальной зарплаты не хватает на основные нужды.

В то время как повышение минимальной заработной платы на 60% может показаться существенным, предполагается, что инфляция повысится на 720% в этом году и более 2000% в следующем году, по данным МВФ. Один Боливар стоит менее одного цента.

Цены на основные продукты питания стремительно растут каждый месяц. По сравнению с февралем, в марте цены на молоко и сыры выросли на 33%, на мясо на 19%, рыбу-17%, фрукты 14%. Даже майонез подрос в стоимости на 11%.

Это только начало. Туалетные принадлежности подорожали еще больше. Цены на дезодорант выросли в марте на 93% по сравнению с февралем; моющее средство на 62%; бритвы для бритья на 53%; туалетная бумага на 27%.

Медицинский дефицит также иллюстрирует гуманитарный кризис в стране. Если нужно сделать операцию, необходимо привезти свои лекарства в больницу.

Нехватка продовольствия является результатом политики правительства. Она ориентирована на экспорт нефти и в значительной степени отказалась от сельского хозяйства. Правительство стало импортировать подавляющее большинство продуктов питания для своих граждан.

Но даже когда цены на нефть были высокими, политика была не на много устойчивее, нехватка продовольствия стала ощущаться, когда нефть стоила более $100 за баррель.

Сейчас, когда нефть колеблется в районе 50 долларов за баррель, администрации Мадуро не может позволить себе импортировать достаточное количество пищи, а также погасить долги перед иностранными кредиторами. Сейчас выплаты долга стоят в приоритете перед закупкой еды для населения.

Вот конечный результат: рост голода и нет перспектив, что еда будет ввозиться в страну.

Специально для mmgp.ru
По материалам http://money.cnn.com/2017/05/03/news...p-toplead-intl


100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/590b2f875b149
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 17:51.
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