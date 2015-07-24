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Foodtech-стартап Quitoque привлек €4 млн финансирования

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Старый Сегодня, 17:42
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Foodtech-стартап Quitoque привлек €4 млн финансирования
Французский foodtech-стартап Quitoque, специализирующийся на доставке корзин c рецептами, привлек €4 млн финансирования. Инвесторами выступили 360 Capital, ISAI, NCI.



Quitoque говорит, что он уже заменил ежедневные покупки продуктов питания для десятков тысяч французских семей. В начале 2016 года стартап привлек €1,5 млн.

Инвестиции позволит компании расширить свои услуги и добиться быстрого роста, стартап также планирует приобрести различные инструменты для управления материально-техническим обеспечением.


Quitoque основан в 2014 году, отправляет еженедельно корзину, содержащую несколько рецептов, а также свежие и полезные продукты для их приготовления. В целом, можно приготовить 4 или 5 блюд. Три корзины доступны по цене в диапазоне от 59 до 109 евро.


«Модель Quitoque пользуется огромным успехом, а пользователи сервиса могут найти полезные для здоровья и разнообразные рецепты, употреблять качественные продукты и иметь еженедельную доставку домой с отличным соотношением цена и качество», - сказал Жан-Дэвид Шамбореон, исполнительный председатель ISAI Gestion SAS.

Перевод специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 17:47.
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