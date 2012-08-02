Lonsdayl



Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 745 Благодарностей: 250 УГ: 6 КП: 0.200 подарки

Tesla сообщила, что количество заказов SolarCity снизилось на 40% количество установленных солнечных панелей SolarCity снизилось на 40%, что стало последним сигналом того, что некогда лидер сектора солнечной энергетики для жилья теряет свои позиции. В финансовом отчете, опубликованном на этой неделе, Tesla сообщила об установке 150 МВт солнечных установок по сравнению с 245 МВn в первом квартале прошлого года.







На прошлой неделе компания заявила, что она урезает продажи «от двери до двери», отдавая предпочтение высокорентабельным проектам, которые генерируют наличные. Теперь SolarCity не будет сосредоточена на том, чтобы продать как можно больше установок. Но резкое падение продаж для компании, которая последовательно пришла к двузначному росту показателей, означает, что она поддалась тенденции, влияющую на сферу солнечной энергии.



Все продавцы солнечных установок испытывают проблемы с поиском клиентов. В некоторых штатах сократились или были ликвидированы субсидии. А множество клиентов, которые могут себе позволить установку крыш, уже давно имеют такие системы. «Компании, зарабатывающие на тренде, уходят в прошлое», - заявила на конференции солнечной индустрии в Сан-Диего Тэмми Гоад, вице-президент по корпоративному развитию калифорнийской Valley Energy.



Жесткая конкуренция в отрасли заставила некоторые компании уйти с рынка или отступить. В начале этого года одна из крупнейших солнечных компаний Sungevity заявила о банкротстве. «Два года назад я думала, что я блестящий маркетолог. А сегодня я ищу новые решения», - сказала на конференции Кати МакКаллиган, директор по маркетингу установщика солнечных панелей Baker Electric. Конференция была основана Ассоциацией промышленности солнечной энергии (АПСЭ) для того, чтобы привлечь новых клиентов.



По данным АПСЭ и исследовательской фирмы GTM Research, солнечные крыши появились в микрорайонах всего несколько лет назад, но за это время их количество значительно выросло. В период между 2014 и 2015 годами количество установленных крыш выросло на 66%. В прошлом году темпы роста снизились до 19%, а в 2017 тенденция значительно ухудшилась. SolarCity объявила о худших показателях за последние два года. Кроме того, запросы на подключение крыш в трех коммунальных предприятиях, принадлежащих инвестору, сократились на 35% в январе и феврале. Калифорния занимает около половины рынка солнечных панелей для крыш.



Снижение количества установок связывают с сильными дождями в те месяцы. Но представители промышленности говорят, что весной показатели не восстановились до ожидаемого уровня. В то же время по данным государственных и частных агентств, растет количество жалоб на тактики продаж. Агрессивные продажи «от двери до двери» и телемаркетинг навредили потребителям солнечной энергии. Некоторые из них не получили обещанную «бесплатную солнечную энергию». В этом году количество жалоб, связанных с использованием солнечной энергии, выросло на 29%, сказал в интервью Грег Дунн, президент BBB. Почти четверть этих жалоб касается способов продажи. В Калифорнии государственный штат в начале апреля получил 199 жалоб, что на 45% больше, чем в 2016 году.



Рост количества жалоб привел к созданию счетов для защиты потребителей солнечной энергии во Флориде и Калифорнии, а в начале этого года АПСЭ начала кампанию, направленную на защиту прав потребителей солнечной энергии. В среду Wall Street Journal сообщил, что федеральные регулирующие органы проверяют, полностью ли раскрыты ставки за отмену контрактов у крупных инсталляторов Sunrun Inc и SolarCity.



Перевод специально для mmgp.ru





Tesla сообщила о том, что в первом квартале, что стало последним сигналом того, что некогда лидер сектора солнечной энергетики для жилья теряет свои позиции. В финансовом отчете, опубликованном на этой неделе,а.На прошлой неделе компания заявила, что она урезает продажи «от двери до двери», отдавая предпочтение высокорентабельным проектам, которые генерируют наличные. Теперь SolarCity не будет сосредоточена на том, чтобы продать как можно больше установок. Но резкое падение продаж для компании, которая последовательно пришла к двузначному росту показателей, означает, что она поддалась тенденции, влияющую на сферу солнечной энергии.Все продавцы солнечных установок испытывают проблемы с поиском клиентов. В некоторых штатах сократились или были ликвидированы субсидии. А множество клиентов, которые могут себе позволить установку крыш, уже давно имеют такие системы. «Компании, зарабатывающие на тренде, уходят в прошлое», - заявила на конференции солнечной индустрии в Сан-Диего Тэмми Гоад, вице-президент по корпоративному развитию калифорнийской Valley Energy.Жесткая конкуренция в отрасли заставила некоторые компании уйти с рынка или отступить. В начале этого года одна из крупнейших солнечных компаний Sungevity заявила о банкротстве. «Два года назад я думала, что я блестящий маркетолог. А сегодня я ищу новые решения», - сказала на конференции Кати МакКаллиган, директор по маркетингу установщика солнечных панелей Baker Electric. Конференция была основана Ассоциацией промышленности солнечной энергии (АПСЭ) для того, чтобы привлечь новых клиентов.По данным АПСЭ и исследовательской фирмы GTM Research, солнечные крыши появились в микрорайонах всего несколько лет назад, но за это время их количество значительно выросло. В период между 2014 и 2015 годами количество установленных крыш выросло на 66%. В прошлом году темпы роста снизились до 19%, а в 2017 тенденция значительно ухудшилась. SolarCity объявила о худших показателях за последние два года. Кроме того, запросы на подключение крыш в трех коммунальных предприятиях, принадлежащих инвестору, сократились на 35% в январе и феврале. Калифорния занимает около половины рынка солнечных панелей для крыш.Снижение количества установок связывают с сильными дождями в те месяцы. Но представители промышленности говорят, что весной показатели не восстановились до ожидаемого уровня. В то же время по данным государственных и частных агентств, растет количество жалоб на тактики продаж. Агрессивные продажи «от двери до двери» и телемаркетинг навредили потребителям солнечной энергии. Некоторые из них не получили обещанную «бесплатную солнечную энергию». В этом году количество жалоб, связанных с использованием солнечной энергии, выросло на 29%, сказал в интервью Грег Дунн, президент BBB. Почти четверть этих жалоб касается способов продажи. В Калифорнии государственный штат в начале апреля получил 199 жалоб, что на 45% больше, чем в 2016 году.Рост количества жалоб привел к созданию счетов для защиты потребителей солнечной энергии во Флориде и Калифорнии, а в начале этого года АПСЭ начала кампанию, направленную на защиту прав потребителей солнечной энергии. В среду Wall Street Journal сообщил, что федеральные регулирующие органы проверяют, полностью ли раскрыты ставки за отмену контрактов у крупных инсталляторов Sunrun Inc и SolarCity.

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