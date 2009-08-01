SharksForex- бесплатная академия трейдинга. 50 евро в подарок без депозита!

Академия SharksForex открывает набор на обучение основам биржевой торговли.
Что мы предлагам:
-Онлайн обучение техникам торговли на валютном рынке
-Обучим 12 прибыльным торговым стратегиям
-2-х месячный БЕСПЛАТНЫЙ КУРС электронной торговли
-Сертификат трейдера по окончании обучения
ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ - НАША ЦЕЛЬ!
Будьте на шаг впереди - пройдите онлайн обучение в SHARKS академии! Вы сможете не только анализировать, но и прогнозировать ситуацию на валютном рынке!
Станьте настоящей акулой FOREX, научитесь зарабатывать деньги своим умом. Обучайтесь у лучших акул трейдинга и разрывайте биржу вместе с нами!
Бонусное предложение
с 03.05.2017 до 11.05.2017
Каждый ученик получает 50 евро на реальный счет, которые можно вывести после верификации телефона.
Зарегистрируйся
совершенно бесплатно
прямо сейчас:
http://sharksforex.com/