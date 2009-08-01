Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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SharksForex- бесплатная академия трейдинга. 50 евро в подарок без депозита!

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:20
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Форекс
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Старый Сегодня, 17:46
#2
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Re: SharksForex- бесплатная академия трейдинга. 50 евро в подарок без депозита!
Цитата:
Сообщение от OkoInvest Посмотреть сообщение
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http://sharksforex.com/
Афа, а реал моники учителя = ясень пень не покажут ))) да и отзывы у Вас там как под копирку писаны ))) а значит, доверия к Вам все ниже и ниже... про то, что контактов 0 на сайте = я вообще молчу!
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НЕ инвестирую в проверенных трейдеров ФТ: Свена, Votfx, Ahmedos
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Ponomarenko Roman вне форума  
Старый Сегодня, 18:02
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.03.2017
Сообщений: 224
Благодарностей: 6
УГ: 1
КП: 0.015
Автор темы Re: SharksForex- бесплатная академия трейдинга. 50 евро в подарок без депозита!
Цитата:
Сообщение от Ponomarenko Roman Посмотреть сообщение
Афа, а реал моники учителя = ясень пень не покажут ))) да и отзывы у Вас там как под копирку писаны ))) а значит, доверия к Вам все ниже и ниже... про то, что контактов 0 на сайте = я вообще молчу!
Спасибо за проявленное внимание к теме) Я хочу Вам напомнить, что это лендинг, непосредственно на брокере, где мы обучаем торговле и даем бездепозитный бонус 50 евро, у нас есть все контакты для связи, а также наш юридический адрес и лицензия.
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На правах рекламы: ICE FX: прозрачность, защита капитала инвестора, прибыльные продукты
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