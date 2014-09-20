DBS System привлекает пенсионный фонд Швейцарии в качестве инвестора

Медтех-стартап DBS System закрыл раунд финансирования серии А на сумму ₣2,5 млн. Инвестиции возглавил швейцарский пенсионный фонд Nest. С этими инвестициями DBS System будет индустриализировать свое устройство сбора крови второго поколения HemaXis.
DBS System фокусируется на устройствах для сбора и подготовки образцов крови менее инвазивным, легким, более дешевым и безопасным способом с точными и стандартными промышленными процессами. Nest строит швейцарский венчурный портфель в партнерстве с investiere.ch и систематически инвестирует в проекты вместе с бизнес-ангелами. Инвестиции Nest в систему DBS являются первым примером такого партнерства. "Nest принимает решение об инвестировании, основываясь на должной осмотрительности инвестиционных менеджеров и сообщества частных инвесторов",
- объяснил Эрик Одман, соучредитель и главный исполнительный директор DBS System.
Первый продукт уже представлен на рынке
DBS System запустила свой первый продукт HemaXis DB для сбора цельной крови в конце 2015 года с продажами фармацевтическим компаниям и исследовательским лабораториям больниц, которые протестировали и разработали протоколы анализа и будут выполняться на образцах крови, собранных устройством.
Использование возможностей клиентов
Сотрудничество с клиентами является важным фактором успеха для DBS. "Наша сильная партнерская модель B2B с крупными коммерческими лабораториями, позволяет нам в полной мере использовать наш инвестиционный проект в коммерчески жизнеспособной манере и прикладывать все силы для повышения осведомленности о наших технологиях"
, - говорит Эрик Одман.
Типичными клиентами являются частные лаборатории, которые проводят анализы крови для различных учреждений. "Они заинтересованы в нашем устройстве, потому что это более удобно для пациента, устройство легко транспортировать без необходимости в холодном хранении, оно вписывается в рабочий процесс, образцы крови хранятся на стандартной карте сбора крови",
- комментирует Эрик Одман
. В зависимости от лаборатории образцы крови, собранные с помощью устройства DBS, могут использоваться для широкого спектра тестов, для клинической химии, скрининга лекарственных средств, обнаружения биомаркеров и генетического тестирования.
Новые инвестиции будут использоваться для привлечения новых клиентов, маркетинговых инициатив и индустриализации устройства второго поколения HemaXis DP.
Hemaxis
DBS System производит устройства для сбора крови, которые используют передовую микрожидкостную технологию, значительно упрощая и снижая стоимость взятия крови без изменения существующих рабочих процессов лабораторного анализа. DBS System стремится зарекомендовать себя как ведущий производитель медицинских устройств для сбора и подготовки микрообразцов цельной крови, плазмы и сыворотки с запатентованной платформой HemaXis для микрожидкостных устройств.
Перевод специально для mmgp.ru