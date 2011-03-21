X90 forex- x90.com

Платформа X-90.COM
дает возможность в любом месте и в любое время зарабатывать на самом динамичном и захватывающем рынке мира – рынке Forex.
Здесь вы можете найти свой личный путь к успеху на Forex: привлекательные финансовые условия, максимально полный набор инструментов торгов, четкий и профессиональный сервис сделают ваше знакомство с Forex удобным и комфортным.
Финансовые преимущества X90
Минимальный размер депозитов – от $100
низкие спреды, дающие возможность маневра почти без потерь, - от 2 пипс
возможность работать с котировками драгоценных металлов и нефти
комфортная система пополнения депозита и снятия прибыли - при помощи кредитных карт, банковских переводов, web-кошельков и т.п.
работа без каких-либо комиссий
анонимность и конфиденциальность трейдеров
Технические прeимущества X90:
легкий в обращении и дружественный по исполнению и дизайну интерфейс
совместимость с любым компьютером
молниеносное исполнение ордеров
полная отчетность по каждой сделке онлайн
гибкие настройки
круглосуточная служба поддержки
возможность живого общения с консультантами и персональным менеджером
возможность обучения по системе «Один на один»
отсутствие необходимости скачивать и устанавливать программное обеспечение
возможность открывать и закрывать сделки по телефону
Акции и бонусы:
1. Бездепозитный бонус 50 евро.
(Необходима верификация по телефона, а также назвать менеджеру код "mmgp")
2. 100% бонус на 1 депозит до 10000 евро.
3. Услуга "Персональный трейдер" совершенно бесплатно.
Ссылка для регистрации: https://trade.x90.com/