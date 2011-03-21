Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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X90 forex- x90.com

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Старый Сегодня, 16:45
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.03.2017
Сообщений: 222
Благодарностей: 6
УГ: 1
КП: 0.015
X90 forex- x90.com
Платформа X-90.COM дает возможность в любом месте и в любое время зарабатывать на самом динамичном и захватывающем рынке мира – рынке Forex.

Здесь вы можете найти свой личный путь к успеху на Forex: привлекательные финансовые условия, максимально полный набор инструментов торгов, четкий и профессиональный сервис сделают ваше знакомство с Forex удобным и комфортным.

Финансовые преимущества X90
Минимальный размер депозитов – от $100
низкие спреды, дающие возможность маневра почти без потерь, - от 2 пипс
возможность работать с котировками драгоценных металлов и нефти
комфортная система пополнения депозита и снятия прибыли - при помощи кредитных карт, банковских переводов, web-кошельков и т.п.
работа без каких-либо комиссий
анонимность и конфиденциальность трейдеров

Технические прeимущества X90:
легкий в обращении и дружественный по исполнению и дизайну интерфейс
совместимость с любым компьютером
молниеносное исполнение ордеров
полная отчетность по каждой сделке онлайн
гибкие настройки
круглосуточная служба поддержки
возможность живого общения с консультантами и персональным менеджером
возможность обучения по системе «Один на один»
отсутствие необходимости скачивать и устанавливать программное обеспечение
возможность открывать и закрывать сделки по телефону

Акции и бонусы:
1. Бездепозитный бонус 50 евро.
(Необходима верификация по телефона, а также назвать менеджеру код "mmgp")
2. 100% бонус на 1 депозит до 10000 евро.
3. Услуга "Персональный трейдер" совершенно бесплатно.

Ссылка для регистрации: https://trade.x90.com/
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Последний раз редактировалось OkoInvest; Сегодня в 16:47.
OkoInvest на форуме  
Старый Сегодня, 16:52
#2
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 108
Благодарностей: 19
УГ: 0
КП: 0.154
Re: X90 forex- x90.com
Добрый день. Разъясните порядок вывода средств, с биржи? И можно ли вывести "1. Бездепозитный бонус 50 евро. " ?
__________________
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lelik2 на форуме  
Старый Сегодня, 17:00
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.03.2017
Сообщений: 222
Благодарностей: 6
УГ: 1
КП: 0.015
Автор темы Re: X90 forex- x90.com
Цитата:
Сообщение от lelik2 Посмотреть сообщение
Добрый день. Разъясните порядок вывода средств, с биржи? И можно ли вывести "1. Бездепозитный бонус 50 евро. " ?
Здравствуйте! Средства выводятся моментально, после прохождения полной верификации. Что бы вывести бонусные 50 евро, необходимо набрать нужное количество fx поинтов, все условия есть на сайте.
__________________
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OkoInvest на форуме  
Сказали спасибо:
lelik2 (Сегодня)
Старый Сегодня, 17:01
#4
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 108
Благодарностей: 19
УГ: 0
КП: 0.154
Re: X90 forex- x90.com
Буду знакомиться!
__________________
На правах рекламы: ICE FX: прозрачность, защита капитала инвестора, прибыльные продукты
lelik2 на форуме  
Старый Сегодня, 17:15
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.03.2017
Сообщений: 222
Благодарностей: 6
УГ: 1
КП: 0.015
Автор темы Re: X90 forex- x90.com
Цитата:
Сообщение от lelik2 Посмотреть сообщение
Буду знакомиться!
Добро пожаловать! Будем рады сотрудничеству. В случае возникновения любых вопросов, можете обращаться в отдел тех. поддержки: support@X90.com
__________________
На правах рекламы: ICE FX: прозрачность, защита капитала инвестора, прибыльные продукты
OkoInvest на форуме  
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