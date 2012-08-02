Imagination Technologies начнет спор с Apple из-за графических чипов

Британская компания Imagination Technologies, занимающаяся производством графических микропроцессоров, испытала тяжелый финансовый квартал. В течение последних трех месяцев были уволены сотни сотрудников, поскольку Apple собирается прекратить свои отношения со своим поставщиком. Согласно заявлению, направленному в Reuters, Imagination Technologies начинает процесс урегулирования спора с яблочным гигантом.
Imagination Technologies много лет работала с Apple над графическими чипсетами. Они необходимы для того, чтобы обеспечить нормальную работу графической составляющей iPhone и iPad. Но теперь компания Apple считает, что не может полагаться на стороннюю компанию при разработке столь важной части iOS устройств.
Apple уведомила Imagination Technologies о том, что компания самостоятельно начнет разрабатывать свои графические чипы. Но процесс создания чипов может занять годы. А поскольку Apple приносит примерно половину доходов Imagination Technologies, это заметно отразиться на ее прибыли.
Удивительно то, что Apple является акционером Imagination Technologies, но компания не планирует делать предложение о приобретении. В свою очередь, британский разработчик чипов уверен, что Apple не сможет разрабатывать собственные графические чипсеты, не нарушая патентные права. Таким образом, Imagination Technologies хочет вернуть лицензионный доход от Apple, даже если последняя перестанет использовать проекты компании.
Британская компания сообщила Reuters: «Imagination приступила к процедуре разрешения спора в соответствии с лицензионным соглашением. Мы хотим добиться соглашения посредством более структурированного процесса».
Данный спор может стать вопросом жизни и смерти, так как акции Imagination Technologies упали на 65% в цене с того момента, как Apple рассказала о своих планах.
Перевод специально для mmgp.ru