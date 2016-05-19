Криптовалюта E-Dinar Coin

Уникальная криптовалюта E-DinarCoin призвана изменить мир в лучшую сторону, от монополии финансовых структур — к децентрализованной криптовалюте без границ и ограничений, которая доступна в любой точке земного шара.
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E-DinarCoin возобновляет сотрудничество с криптобиржей Yobit
Уважаемые пользователи! Сообщаем Вам, что после длительной паузы в сотрудничестве и урегулирования вопросов повлекших разногласия в совместной работе, E-DinarCoin и криптовалютная биржа Yobit нашли компромисс и заключили договор о возобновлении сотрудничества.
Напоминаем, Yobit — одна из первых торговых площадок, которая добавила на торги E-DinarCoin, а за время работы биржа показала максимальные объемы торгов на паре BTC/EDR. Принимая во внимание популярность биржи Yobit среди пользователей E-DinarCoin, а также положительный исход в разрешении спорных вопросов, было принято решение возобновить работу с биржей криптовалют Yobit. Обе стороны рассчитывают на взаимные усилия по выстраивании надежного и плодотворного сотрудничества.
Презентация E-Dinar Coin в Армении
Приглашаем на презентацию возможностей криптовалюты E-Dinar Coin, которая пройдет 7 мая,в городе Ереване.
Спикер: Арман Антонян
Начало в 15:00
Адрес: г. Ереван, отель «DoubleTree by Hilton», ул. Григор Лусаворич, 4/2
Контактный телефон: +374 91 381181
Как это, пассивный майнинг? Разъясните, если нетрудно!
После введения третьего этапа маркетингового плана, откровенно говоря, майнить EDC стало не очень выгодно – майнинг в заявленных объемах 0,65% в сутки стал доступен только при условии работы приложения на компьютере или телефоне 24 часа а это высокие затраты на электроэнергию. Есть люди которым это выгодно – проф. майнеры, но обычным пользователям стало не выгодно.
На бирже localTrade можно осуществлять облачны майнинг – то есть, открываете счет, привязываете кошелек Единар и майнинг идет автоматом – но в меньшем объеме. В сутки 0.5% - а 0.15% берет биржа в качестве комиссии.