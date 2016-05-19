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Криптовалюта E-Dinar Coin

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Старый Сегодня, 16:40
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.08.2016
Сообщений: 108
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Криптовалюта E-Dinar Coin

Уникальная криптовалюта E-DinarCoin призвана изменить мир в лучшую сторону, от монополии финансовых структур — к децентрализованной криптовалюте без границ и ограничений, которая доступна в любой точке земного шара.

добавлено через 1 минуту

E-DinarCoin возобновляет сотрудничество с криптобиржей Yobit
Уважаемые пользователи! Сообщаем Вам, что после длительной паузы в сотрудничестве и урегулирования вопросов повлекших разногласия в совместной работе, E-DinarCoin и криптовалютная биржа Yobit нашли компромисс и заключили договор о возобновлении сотрудничества.

Напоминаем, Yobit — одна из первых торговых площадок, которая добавила на торги E-DinarCoin, а за время работы биржа показала максимальные объемы торгов на паре BTC/EDR. Принимая во внимание популярность биржи Yobit среди пользователей E-DinarCoin, а также положительный исход в разрешении спорных вопросов, было принято решение возобновить работу с биржей криптовалют Yobit. Обе стороны рассчитывают на взаимные усилия по выстраивании надежного и плодотворного сотрудничества.
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Последний раз редактировалось EDR Expert; Сегодня в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
EDR Expert на форуме  
Старый Сегодня, 16:43
#2
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 108
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УГ: 0
КП: 0.154
Re: Криптовалюта E-Dinar Coin
Где, её можно заработать (майнить)?
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lelik2 на форуме  
Старый Сегодня, 16:49
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.08.2016
Сообщений: 108
Благодарностей: 10
УГ: 0
КП: 0.017
Автор темы Re: Криптовалюта E-Dinar Coin
Сейчас майнинг E-Dinar возможен через кошельки и приложения валюты или же на бирже LocalTrade - пассивный майнинг 0.5% ежеднневно
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EDR Expert на форуме  
Старый Сегодня, 16:54
#4
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 108
Благодарностей: 19
УГ: 0
КП: 0.154
Re: Криптовалюта E-Dinar Coin
Как это, пассивный майнинг? Разъясните, если нетрудно!
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lelik2 на форуме  
Старый Сегодня, 16:55
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.08.2016
Сообщений: 108
Благодарностей: 10
УГ: 0
КП: 0.017
Автор темы Re: Криптовалюта E-Dinar Coin
Презентация E-Dinar Coin в Сумах (Украина)

Приглашаем вас на презентацию возможностей криптовалюты E-Dinar Coin, которая пройдет городе Сумы.

В программе:

1) Технология blockchain.История криптовалют. Перспективы и возможности криптовалюты сегодня.

2) Криптовалюта E-Dinar Coin — это полностью децентрализованная платежная система, работающая на технологии открытой бухгалтерии blockchain, подробно о ее возможностях

3) Возможности заработка на криптовалюте E-Dinar Coin.

Спикер: Андрей Дубицкий.

Дата проведения: 4 Мая 2017 года

Начало в 18:00

Адрес: г. Сумы, Набережная Реки Стрелки 10, 4 этаж инфо центр E-Dinar Coin
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EDR Expert на форуме  
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lelik2 (Сегодня)
Старый Сегодня, 16:58
#6
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 108
Благодарностей: 19
УГ: 0
КП: 0.154
Re: Криптовалюта E-Dinar Coin
Спасибо за разъяснение.
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lelik2 на форуме  
Старый Сегодня, 17:00
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.08.2016
Сообщений: 108
Благодарностей: 10
УГ: 0
КП: 0.017
Автор темы Re: Криптовалюта E-Dinar Coin
Презентация E-Dinar Coin в Армении
Приглашаем на презентацию возможностей криптовалюты E-Dinar Coin, которая пройдет 7 мая,в городе Ереване.
Спикер: Арман Антонян
Начало в 15:00
Адрес: г. Ереван, отель «DoubleTree by Hilton», ул. Григор Лусаворич, 4/2
Контактный телефон: +374 91 381181
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EDR Expert на форуме  
Старый Сегодня, 17:01
#8
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.08.2016
Сообщений: 344
Благодарностей: 266
УГ: 14
КП: 0.795
подарки
Re: Криптовалюта E-Dinar Coin
Цитата:
Сообщение от lelik2 Посмотреть сообщение
Где, её можно заработать (майнить)?
В разделе мошенники уточните: http://mmgp.ru/showthread.php?t=470963
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Инвестиции в реальный БИЗНЕС
Dmitriy Vassilieff вне форума  
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lelik2 (Сегодня)
Старый Сегодня, 17:03
#9
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 108
Благодарностей: 19
УГ: 0
КП: 0.154
Re: Криптовалюта E-Dinar Coin
Цитата:
Сообщение от Dmitriy Vassilieff Посмотреть сообщение
В разделе мошенники уточните: http://mmgp.ru/showthread.php?t=470963
Как же так-то? Мошенники в сети!!!
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lelik2 на форуме  
Старый Сегодня, 17:18
#10
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.08.2016
Сообщений: 108
Благодарностей: 10
УГ: 0
КП: 0.017
Автор темы Re: Криптовалюта E-Dinar Coin
Цитата:
Сообщение от lelik2 Посмотреть сообщение
Как это, пассивный майнинг? Разъясните, если нетрудно!
После введения третьего этапа маркетингового плана, откровенно говоря, майнить EDC стало не очень выгодно – майнинг в заявленных объемах 0,65% в сутки стал доступен только при условии работы приложения на компьютере или телефоне 24 часа а это высокие затраты на электроэнергию. Есть люди которым это выгодно – проф. майнеры, но обычным пользователям стало не выгодно.
На бирже localTrade можно осуществлять облачны майнинг – то есть, открываете счет, привязываете кошелек Единар и майнинг идет автоматом – но в меньшем объеме. В сутки 0.5% - а 0.15% берет биржа в качестве комиссии.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Dmitriy Vassilieff Посмотреть сообщение
В разделе мошенники уточните: http://mmgp.ru/showthread.php?t=470963
Спасибо, сейчас посмотрю!
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Последний раз редактировалось EDR Expert; Сегодня в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
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