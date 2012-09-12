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Приватбанк снизил стоимость кредитов для бизнеса

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Приватбанк снизил стоимость кредитов для бизнеса
Крупнейший украинский банк объявил о снижении ставок по кредитам для предпринимателей в среднем на 1%.

С 4 мая 2017 года Приватбанк снизил кредитные ставки для бизнеса в среднем на 1%. Об этом сегодня сообщила пресс-служба компании.

Для заемщиков стоимость привлеченных в Приватбанке ресурсов кредитных линий, кредитной линии Агросезон, а также программ лизинга сельхозтехники, оборудования, коммерческого транспорта и спецтехники составит 21% годовых.

С сегодняшнего дня Приватбанк также снизил ставки по срочным и текущим депозитам юридических лиц и предпринимателей в среднем на 0,5% годовых. Максимальная ставка по гривневым депозитам юрлиц ограничится 15,5% годовых. Доходность текущего депозита в случае размещения на 15 дней составит 11% годовых, а базовая ставка размещения средств по программе Недельный плюс – 7% годовых.

“Снижение ставки рефинансирования Нацбанка и тенденции удешевления ресурсов на рынке позволяют нам сделать программы кредитования для клиентов более доступными”, – пояснил изменения первый заместитель председателя правления Приватбанка Олег Сергеев.

До конца 2017 года банк планирует направить на поддержку бизнеса более 10 млрд грн. По данным пресс-службы, на сегодня Приватбанк выдал отечественным предпринимателям свыше 10 тыс. займов на развитие собственного дела.

По материалам НВ
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