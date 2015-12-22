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Apple инвестирует $1 млрд в технологическое производство США

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Старый Сегодня, 16:16
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.03.2017
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Apple инвестирует $1 млрд в технологическое производство США

Компания рассчитывает создать в стране новые рабочие места в технологической и других сферах
Глава Apple Тим Кук объявил о создании фонда по развитию технологического производства, в который компания вложит $1 млрд. С планами компании он поделился в интервью телекомпании CNBC. Таким образом, компания рассчитывает создать новые рабочие места в технологической сфере США.

«Мы спрашиваем себя, как мы можем сделать так, чтобы больше людей в США были заняты в сфере технологического производства. И я рад сообщить вам, что мы создаем фонд по развитию технологического производства. Первоначально мы вкладываем в него $1 млрд», — рассказал глава Apple.

Собеседник телеканала отметил, что представители Apple уже проконсультировались с компаниями, которые получат средства из сформированного фонда. О каких организациях идет речь, он не раскрыл. Бизнесмен подчеркнул, что появление новых рабочих мест в этой сфере приведет и к росту новых рабочих мест и в других отраслях. Все это, по его мнению, положительно скажется на экономике в долгосрочной перспективе.

Apple поддержала также несколько проектов, включающих обучение граждан программированию. Кук отметил, что детали этих программ будут раскрыты летом. О первой сделке фонда также будет объявлено позже в мае.

Ранее компанию Apple резко критиковал президент США Дональд Трамп. Являясь кандидатом на пост президента США, он в сентябре прошлого года, в частности, говорил, что готов заставить корпорацию свернуть производство своих товаров в Китае. По мнению политика, Apple и другие компании США не должны переносить промышленные мощности из этой страны в другие.



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Старый Сегодня, 16:20
#2
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,703
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УГ: 4
КП: 0.261
Re: Apple инвестирует $1 млрд в технологическое производство США
Ишь какие законопослушные: Трамп только намекнул, комсомол ответил - есть. Интересно, как это на их акциях скажется?
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 вне форума  
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