Apple инвестирует $1 млрд в технологическое производство США

Компания рассчитывает создать в стране новые рабочие места в технологической и других сферах
Глава Apple Тим Кук объявил о создании фонда по развитию технологического производства, в который компания вложит $1 млрд. С планами компании он поделился в интервью телекомпании CNBC. Таким образом, компания рассчитывает создать новые рабочие места в технологической сфере США.
«Мы спрашиваем себя, как мы можем сделать так, чтобы больше людей в США были заняты в сфере технологического производства. И я рад сообщить вам, что мы создаем фонд по развитию технологического производства. Первоначально мы вкладываем в него $1 млрд», — рассказал глава Apple.
Собеседник телеканала отметил, что представители Apple уже проконсультировались с компаниями, которые получат средства из сформированного фонда. О каких организациях идет речь, он не раскрыл. Бизнесмен подчеркнул, что появление новых рабочих мест в этой сфере приведет и к росту новых рабочих мест и в других отраслях. Все это, по его мнению, положительно скажется на экономике в долгосрочной перспективе.
Apple поддержала также несколько проектов, включающих обучение граждан программированию. Кук отметил, что детали этих программ будут раскрыты летом. О первой сделке фонда также будет объявлено позже в мае.
Ранее компанию Apple резко критиковал президент США Дональд Трамп. Являясь кандидатом на пост президента США, он в сентябре прошлого года, в частности, говорил, что готов заставить корпорацию свернуть производство своих товаров в Китае. По мнению политика, Apple и другие компании США не должны переносить промышленные мощности из этой страны в другие.
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