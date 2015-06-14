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Группа Eagles собралась через суд получить компенсацию от фейкового отеля California

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Группа Eagles собралась через суд получить компенсацию от фейкового отеля California


Сообщается, что представители известной (если не сказать что полностью легендарной) американской музыкальной группы Игл (Eagles) на этой неделе подали в суд на фейковый (как они считают) отель California расположенный в Мексике.

Как сообщило агентство Рейтер, эта гостиница располагается в городе Баха-Калифорния-Сур (и это мексиканский штат Нижняя Южная Калифорния) на севере западе Мексики. Она не очень большая - всего там задействовано 11 номеров, но хозяева желают создать себе громкую славу и играя на ней зарабатывать неплохую прибыль - вот это то и "достало" музыкантов этого популярного во всем мире коллектива. Мексиканский отель хочет выдать себя именно за то гостиничное заведение, о котором поётся в песне с одноименного альбома выпущенного группой уже более 40 лет тому назад. По информации (вернее даже по собранным фактам) которыми владеет Eagles, менеджеры этой гостиницы стараются всяческими способами поддерживать миф, что это именно тот отель, о котором поётся в хите. То есть легенда активно ими эксплуатируется и получается, что они на этом извлекают свою дополнительную прибыль, так как люди верят им и как бы вдойне приятнее жить в таком отеле, но делится этими доходами они с Eagles не собираются.

Вообще же сама эта мексиканская гостиница начала принимать гостей еще в 1950 году и изначально действительно носила название California. Но шли годы, менялись и владельцы этого отеля и вместе с ними и само его название - каждый новый хозяин называл её как ему больше нравится. И до 2001 года, например, она носила название Todos Santos, но в том же году её приобрели муж и жена Джон и Дебби Стюарт из Канады и видимо прознав про полную историю этого заведения и увидев по документам, что изначально у неё было название Calofornia, супружеская пара решила сыграть на этом, т.е. снова назвать отель как California, но уже в увязке с популярной одноимённой песней группы Eagles. Природная предприимчивость североамериканцев штука бесспорно прекрасная, но тут она явно сыграла с ними злую шутку и теперь владельцам заведения придется отвечать за это в американском суде.

И как утверждают сами музыканты этой группы, никакого отеля под названием California (с которого они де якобы и списали сюжет этой песни) на самом деле нет. Песня писалась не об отеле, а о всей Америки в целом. Просто не нужно эксплуатировать тему, нарушая тем самым авторские права на это произведение - этого они никому не позволят делать. Между тем, размер запрошенной компенсации со Стюартов не раскрывается, но наверняка он будет соразмерен нанесенному моральному ущербу группе, ведь в Америке с этим всегда строго.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/590b187ae9222
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