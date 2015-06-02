Искусственный интеллект помог найти пропавшего ребенка спустя 27 лет

Китайская компания Baidu, занимающаяся созданием веб-сервисов, успешно использовала технологию искусственного интеллекта для поиска человека. Пропавший ребенок воссоединился с семьей спустя целых 27 лет. Об этом пишет ресурс ChinaDaily.
Сотрудничая с благотворительной группой baobeihuijia.com, занимающейся поиском пропавших людей, специалисты Baidu воспользовались программой распознавания лиц для того, чтобы вычислить местонахождение потерянного ребенка. Специалистам удалось выяснить, что 33-летний мужчина по имени Фу Гуи - это и есть маленький мальчик, похищенный после школы в далеком 1990 году.
Фу Гуи, как и его настоящая семья, был зарегистрирован на ресурсе Baidu. Мужчина выложил в Сеть свое фото в 10 лет, а его родители искали мальчика по фотографии с четырехлетнего возраста. Именно эти снимки и сопоставил искусственный интеллект. Кровное родство было подтверждено с помощью теста ДНК.
Компания Baidu использует базу из 200 миллионов изображений для того, чтобы совершенствовать работу системы распознавания лиц. Глава компании Baidu Робин Ли внес предложение о создании централизованной базы данных со сведениями о пропавших детях, чтобы помочь воссоединиться еще многим семьям.
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