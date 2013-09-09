HP и Acer выпустят ноутбуки с Windows 10s по 17 тысяч рублей

Windows 10s станет доступна летом 2017 года, приобрести ее можно будет за 189 долларов (меньше 11 тысяч рублей), включая годовую подписку на Minecraft: Education Edition, обновиться до полной версии "десятки" - за 49 долларов. При этом сама компания Microsoft представляла "урезанную" операционную систему на собственном, достаточно мощном ноутбуке Surface стоимостью 999 долларов (примерно 57 тысяч рублей). Оперативное появление информации о более дешевых вариантах "учебных" компьютеров выглядело в таких условиях вполне уместно.
Если рассматривать появление упрощенной версии Windows 10 на недорогих ноутбуках как атаку на рынок, то направлена она, разумеется, против продукции Google - простых Chromebook, популярных в школах и колледжах.
Компании HP и Acer заявили о готовности выпустить ноутбуки под управлением ориентированной на школьников и студентов Windоws 10s по цене 299 долларов (примерно 17 тысяч рублей), сообщает The Verge. В обоих случаях речь идет об уже существующих моделях ноутбуков, отличающихся только версией операционной системы.
Ноутбук HP станет новой версией ProBook x360 Education Edition. Это прочный ноутбук с 11,6-дюймовым дисплеем, процессором Intel Celeron, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. Его первоначальная цена составляла 329 долларов, но он уже и сейчас продается по 299 долларов с полной версией Windows 10, и пока неизвестно, как эта цена изменится для ноутбука с "урезанной" платформой.
Компания Acer намерены устанавливать Windows 10s на ноутбук TravelMate Spin B1 Convertible с 11,6-дюймовым сенсорным дисплеем, процессором Celeron, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. Существующая версия этого ноутбука с "полной" Windows 10 и стилусом продается по 399.99 долларов, и новое предложение выглядит заманчивым.
HP и Acer оказались первыми партнерами компании Microsoft, намеренной сосредоточиться на сфере образования. В понедельник 2 мая 2017 года на презентации в Нью-Йорке публике была представлена "облачная" операционная система Windows 10s, предназначенная для слабых компьютеров и поддерживающая только приложения из магазина Windows Store. Попытки установить программы из других источников система блокирует, зато установить ее на ноутбук можно с флешки за полминуты, при этом речь будет идти о системе с настроенными параметрами, соответствующими запросам образовательных учреждений.
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