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Сооснователь Google Сергей Брин начал тайно строить себе дирижабль

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#1
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Инвестирую в: Форекс
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Сооснователь Google Сергей Брин начал тайно строить себе дирижабль
По информации агентства Bloomberg, Сергей Брин, соучредитель Google, тайно строит массивный дирижабль внутри ангара №2 в принадлежащем NASA Исследовательском центре Эймса. То ли это новое хобби Брина, то ли нечто, что тот со временем намерен превратить в бизнес. "Извините, сейчас мне нечего сказать по этой теме, - ответил Брин на вопросы агентства.

Люди, знакомые с проектом, заявили, что Брин уже давно увлечен дирижаблями. Его интерес проснулся, когда он посетил Исследовательский центр Эймса неподалеку от головного офиса Alphabet Inc. в Маунтин-Вью, Калифорния. В 1930-х годах там размещался огромный дирижабль USS Macon, построенный военно-морским флотом США. Три года назад, рассмотрев старые фотографии, Брин решил построить себе собственный дирижабль.

В 2015 году одно из подразделений Goоgle арендовало крупные ангары у центра Эймса, превратив их в лаборатории. Воздушный корабль Брина строится внутри одного из них: уже готов металлический каркас дирижабля, и он заполняет собой ангар практически полностью. По неподтвержденной информации, проект по создания дирижабля возглавляет бывший высокопоставленный сотрудник NASA Алан Уэстон.

Уэстон провел часть своей молодости в Турции, а затем оказался в Оксфордском университете. Там он стал членом Клуба опасного спорта (Dangerous Sports Club) - группы очень умных людей, любивших рисковать и занимавшихся очень странными вещами - например, они катапультировали друг друга через поле в натянутую сеть. Членам клуба приписывают изобретение современного варианта банджи-джампинга (по-русски его нередко ошибочно называют "тарзанкой"): сам Уэстон совершил один из первых прыжков с калифорнийского моста Золотые ворота, а затем сумел скрыться от полицейских, поджидавших его на берегу, чтобы задержать.

Спустя годы Уэстон присоединился к ВВС США и занимался инженерными работами в рамках Стратегической оборонной инициативы американского правительства - более известной, как "Звездные войны". В 1989 году Уэстон руководил одними из первых испытаний "Звездных войн", задачей которого было уничтожение входящих в атмосферу Земли ракет "наиболее вероятного противника", выпущенных из космоса. Впоследствии он присоединился к NASA и занимался большим количеством разнообразных проектов.

Именно он в интервью в 2013 году описал возможное использование дирижаблей для перевозки груза. Они куда экономичней самолетов, и могут переносить грузы туда, где они нужны, а не в логистические центры на аэродромах или в портах. Тогда он заявил, что затраты на перемещение предмета на милю при использовании дирижабля сократятся на порядок, и даже описал прототип дирижабля на гелии, способного переносить 500 тонн груза.



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