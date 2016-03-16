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В России заработал необычный сотовый оператор

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#1
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В России заработал необычный сотовый оператор
Социальная сеть "ВКонтакте" приступила к внутреннему тестированию виртуального сотового оператора VK Mobile, сообщает TJournal. В каталоге приложений Google Play уже появилось приложение для управления услугами связи.

С помощью приложения, как следует из описания, клиенты оператора смогут пополнять баланс, следить за начислением бонусов на свои счета, получать информацию об остатках бонусов и денежных средств, изучать детализацию расходов.

"Для использования приложения необходима действующая SIM-карта сети VK Mobile", - подчеркивается в описании VK Mobile.

Исходя из скриншотов мобильной программы, можно сделать вывод, что абонентская плата составит 399 рублей в месяц (за эти деньги клиентам предложат два гигабайта трафика и неограниченный доступ к "ВКонтакте"), при этом пользователи смогут получать бонусы за использование партнерских сервисов. Однако это предварительные данные, которые могут не соответствовать реальным тарифам, которые предложит оператор.

Кроме того, в соцсети появилось закрытое сообщество для участников тестирования VK Mobile, который позиционируется как "Лучший мобильный оператор для молодежи" (со сноской "Но это не точно").

Ожидается, что виртуальный оператор заработает летом нынешнего года. VK Mobile будет использовать сети "Мегафона" для предоставления своих услуг.

Также в этом году собственный виртуальный оператор появится у "Сбербанка", который в настоящее время занимается тестированием системы. Партнером проекта выступил Tele2.




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