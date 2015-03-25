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К 2020 году в семи городах России появится сеть 5G

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К 2020 году в семи городах России появится сеть 5G
К 2025 году планируется запустить технологию 5G в 15 крупных городах России, а к 2020 году - в семи крупнейших агломерациях, подтвердил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, отвечая на вопросы журналистов. И это одна из задач в рамках программы развития цифровой экономики.
Но пока еще на мировом уровне не определены частоты, на которых будут передавать данные 5G. Сейчас на площадке Международного союза электросвязи (МСЭ) в комитете по стандартизации обсуждаются различные варианты использования частот. И скорее для 5G будут использовать несколько диапазонов, предположил Никифоров. В работе этого комитета МСЭ принимают участие российские представители, отметил министр.

5G - технология, которая "усилит" связь там, где это востребовано, отметил он. Ее можно будет использовать при управлении беспилотными автомобилями на скорости в 100 километров в час, привел пример Никифоров.




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