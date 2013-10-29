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Аналитики предсказывают цену в $100 за токен на основе Эфириума

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Аналитики предсказывают цену в $100 за токен на основе Эфириума
В апреле, цена Эфира выросла на 65% до $ 80, но аналитики предсказывают, что этот цифровой токен может дойти до $ 100 - и в ближайшее время.

В примечаниях, менеджеры хедж-фондов криптовалют, пожалуй, были самыми оптимистичными в отношении этого прогноза, заявив, что, по их мнению, эта отметка будет достигнута на предстоящих торговых сессиях. Токены Эфира были открыты для рынка в 2015 году, и они питают блокчейн Эфириума, выросли на 2800% от первоначальной цены их продаж во время фаундрайзинга для платформы.

«Два дня назад я сказал своему главному трейдеру, что Эфир наберет $100 и, вероятно, задержится там на некоторое время», - сказал Тим Эннекинг (Tim Enneking), менеджер Crypto Currency Fund.

Артур Хейс (Arthur Hayes), оператор биржи BitMEX, согласился с этим, предсказывая, что «массовый бычий забег» Эфира, вероятно, закончится с ценой, достигшей $100, хотя он полагает, что активные трейдеры, скорее всего, возьмут тейк-профит и переоценят активы на данном этапе.

Тем не менее, не все считают, что движения цены Эфира достойны внимания.

Джейкоб Элиософ (Jacob Eliosoff), алгорифмический трейдер, указал на то, что он назвал «общей истерией» вокруг рынка для публично торгуемых криптографических активов. (Данные Coinmarketcap показывают, что общий объем рынка в апреле добавил $11 млрд по сравнению с $3.6 млрд в марте).

Такое развитие указывает на более обширное описание, предполагающее, что так как прирост цены Биткоина становится более узким, трейдеры ищут прибыль в другом месте.

Элиософ сказал:

«Когда Эфир был по сути едва превосходящий dogecoin, это сильный признак того, что сам Эфир не является настоящей историей».

Действительно, цена токенов на блокчейне dogecoin за последний месяц выросла на 133%, хотя dogecoin, был создан как шуточный проект, и не рассчитывал на поддержку разработчиков или большие возможности.

Другие респонденты указали на общую тенденцию позитива вокруг платформы Эфириума как причину усиления Эфира. В последнее время Эфириум стал предметом интереса таких структур как Bank of America и JP Morgan, а также многообещающей экосистемы децентрализованных приложений, которая использует блокчейн для автоматизированных операций.

В результате, по словам Элиософфа, есть растущая вера в то, что Эфириум будет в числе тех платформ, которые будут преобладать, когда пыл рынка утихнет.

Он заключил:

«Я даю Эфиру хорошие шансы быть средством хранения».

Перевод специально для форума MMGP.ru

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