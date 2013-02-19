Двадцатилетний хакер, заработавший 28 млн рублей, получил два года тюрьмы

Молодой хакер по имени Адам Мадд осужден на два года за киберпреступления. Взломщик атаковал сервера таких крупных компаний, как Sony и Microsoft, а также разрабатывал программы для других хакеров. Об этом пишет The Guardian.
Мадду было всего 16 лет, когда он создал программу Titanium Stresser, с помощью которой были совершены более 1,7 миллиона атак на различные сайты. От продажи программ киберпреступникам взломщик выручил более 386 тысяч фунтов стерлингов (почти 28 миллионов рублей).
Молодой человек вырос в хорошей семье, жил с родителями и не нуждался в деньгах. Все преступления он совершал для того, чтобы самоутвердиться и повысить свой статус в интернет-сообществе.
В суде хакер признал свою вину, был приговорен к двум годам лишения свободы и направлен в учреждение для несовершеннолетних правонарушителей. Судья Майкл Топольски отметил, что результатом преступлений Мадда стал хаос в интернет-пространстве самых разных стран: от Гренландии до Новой Зеландии, от России и до Чили.
"Я удовлетворен тем, что вы осознали, что все ваши действия не были просто игрой. Это был серьезный бизнес, приносивший деньги, и ваши программы помогали совершать преступления", - заявил Топольски, обращаясь к Мадду.
реклама:
SharksForex
- бесплатная академия трейдинга.
50 евро
в подарок каждому!
Бесплатная регистрация:
http://sharksforex.com/