Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,900 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Двадцатилетний хакер, заработавший 28 млн рублей, получил два года тюрьмы

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:35
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.03.2017
Сообщений: 215
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.015
Двадцатилетний хакер, заработавший 28 млн рублей, получил два года тюрьмы
Молодой хакер по имени Адам Мадд осужден на два года за киберпреступления. Взломщик атаковал сервера таких крупных компаний, как Sony и Microsoft, а также разрабатывал программы для других хакеров. Об этом пишет The Guardian.

Мадду было всего 16 лет, когда он создал программу Titanium Stresser, с помощью которой были совершены более 1,7 миллиона атак на различные сайты. От продажи программ киберпреступникам взломщик выручил более 386 тысяч фунтов стерлингов (почти 28 миллионов рублей).

Молодой человек вырос в хорошей семье, жил с родителями и не нуждался в деньгах. Все преступления он совершал для того, чтобы самоутвердиться и повысить свой статус в интернет-сообществе.

В суде хакер признал свою вину, был приговорен к двум годам лишения свободы и направлен в учреждение для несовершеннолетних правонарушителей. Судья Майкл Топольски отметил, что результатом преступлений Мадда стал хаос в интернет-пространстве самых разных стран: от Гренландии до Новой Зеландии, от России и до Чили.

"Я удовлетворен тем, что вы осознали, что все ваши действия не были просто игрой. Это был серьезный бизнес, приносивший деньги, и ваши программы помогали совершать преступления", - заявил Топольски, обращаясь к Мадду.



реклама:
SharksForex- бесплатная академия трейдинга.
50 евро в подарок каждому!
Бесплатная регистрация:
http://sharksforex.com/
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
OkoInvest на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Русский хакер, продававший данные краденых карт за биткойны, приговорен к 27 г тюрьмы Анна Чернобай Горячие новости 1 22.04.2017 15:12
Киберпреступник получил 5 лет тюрьмы за мошенничество с онлайн-счетами МОЛ Экономические преступления 6 22.01.2017 18:25
Российский хакер приговорен в Нью-Йорке к 4 годам тюрьмы kral85 Политика и экономика 1 07.07.2016 15:21
«Аэрофлот» получил убыток по итогам 2014 года по МСФО в 17,1 млрд рублей Save83 Новости в мире финансов и инвестиций 0 02.03.2015 10:51
Уроженец Белоруссии получил 3 года тюрьмы за БОНУСХАНТЕРСТВО Marchenko Букмекерство: общий форум 30 19.02.2013 14:06

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Knjaz
fiery-horse.com - Fiery Horse
От Knjaz в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт nuts:10200 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Депутаты и их семьи получат бесплатные лекарства
От Wind of freedom в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар OPLOTT
Акционеры Tesla большинством голосов одобрили покупку компании SolarCity
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар jansen
СМП Банк придумал еще один способ борьбы с последствиями санкций
От jansen в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар upline
Как проблемы Дойче-банка повлияют на курс биткоина?
От upline в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
409,900
Тем
468,057
Сообщений
11,557,493

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube