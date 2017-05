morandi89 Интересующийся

Банковские мем карточки с уникальным дизайном.



«Новую карту с корзинкой, забитой продуктами, или золотым квадратиком мне жутко не хотелось. Поэтому возникла идея использовать для своей новой карты образ из мема what do we want. Так как я графический/Web/UI-дизайнер, то у меня получилась довольно яркая карта. Как только получил ее, запостил в Instagram. И все друзья были в восторге», – говорит Евгений.



На сайте уже есть небольшая подборка примеров карт с мемами, она будет дополняться. Специально появление новых мемов в Интернете Евгений не отслеживает, выбирая то, что и так доходит до пользователей Facebook или Instagram. По просьбе жены создал единственную «немемную» карту – «Заработала».



Для оформления такой карты заказчику нужно оставить свое имя, фамилию, телефон, e-mail и адрес доставки на форме сайта. Эти данные нужны, чтобы оформить на него заказ после идентификации в сервисе ПриватБанка. Если заказчик не является клиентом ПриватБанка, с ним связываются и предлагают зарегистрироваться в Приват24. Готовую карту обещают подвезти через две недели. Также сотрудничают с другими банками Украины и России, Сбербанком в том числе.

