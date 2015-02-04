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Мужчина раздал стримерам все сбережения семьи

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#1
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Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.03.2017
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Мужчина раздал стримерам все сбережения семьи

Женщина с никнеймом halptw1tchaddiction поделилась на сайте Reddit своей грустной историей. Ее супруг, 28-летний глава семьи, раздал все сбережения стримерам с ресурса Twitch. Всего были потрачены 38 тысяч долларов (примерно 2,2 миллиона рублей).
"Я узнала, что мой муж раздал все наши сбережения стримерам. Мы расстались, все наши счета пусты", - написала halptw1tchaddiction. Женщина узнала о банкротстве в магазине, когда пыталась совершить покупку с помощью своей карты. Из истории финансовых операций стало ясно, что ежедневно ее супруг перечислял ведущим стримов небольшие суммы до тысячи долларов.

Попытка halptw1tchaddiction выяснить отношения ни к чему не привела, так как "щедрый" муж заявил, что может тратить заработанные им деньги так, как считает нужным. Дело в том, что молодая мама не работает и занимается воспитанием ребенка. Пользователи Reddit в комментариях постарались помочь женщине, дав ей несколько полезных советов. Прежде всего, отметили владельцы аккаунтов, необходимо обратиться к специалисту - опытному психологу, так как мужчина явно страдает от патологической зависимости. Кроме того, супругам порекомендовали сходить к семейному консультанту.



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