Граждане России больше не верят официальным данным о российской экономике

Граждане России всё меньше и меньше верят официальным новостям с экранов телевизоров, по поводу восстановления экономики государства, а так же по поводу деятельности оппозиционных и западных структур в стране. К такому выводу пришли исследователи, после изучения доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Более половины от всех опрошенных граждан России уверены в том, что все новости по поводу восстановления экономики страны, которые звучат с экранов телевизоров - это не более чем ложь. 22 процента респондентов заявили, что не верят озвученным фактам государственными средствами массовой информации по поводу деятельности оппозиционных и иностранных структур, которые якобы вредят развитию национальной экономики. 42 процента опрошенных граждан Российской Федерации уверены в том, что ведущие российских новостных каналов частично приукрашивают информацию о хорошем состоянии дел в экономике страны.
Самый большой рейтинг доверия у граждан России относится к тем новостям, которые рассказывают о последствиях стихийных бедствий, склонны доверять такой информации до 70 процентов от всех опрошенных. До 55 процентов россиян склонны доверять информации из новостных передач о деятельности главы государства на внешнеполитической арене. Чуть меньше, а именно 51 процент опрошенных заявили, что верят новостям о влиянии Российской Федерации на решение проблем мирового характера.
Но в целом, уже второй год подряд, граждане России перестают вообще верить тому, что говорят по телевизору, в информационных блоках. За последний год таковых граждан стало меньше на 5 процентных пунктов, по сравнению с 2016 годом, и на 10 процентных пунктов, по сравнению с 2015 годом.
Доклад Всероссийского центра изучения общественного мнения основан на проведённом опросе, который проходил с 20 по 24 апреля текущего года, в 130 населённых пунктах в 46 областях, краях и республиках и девяти Федеральных Округах Российской Федерации среди 1,6 тыс человек.
Whore65
специально для mmgp.ru