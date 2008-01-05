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Великолепная пятерка: лучшие управляющие фондами

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Старый Сегодня, 15:16
#1
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Инвестирую в: Форекс
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Великолепная пятерка: лучшие управляющие фондами

Кому отдать деньги в управление во время финансового кризиса?

Несколько лет подряд вы могли читать о том, как выбрать лучшие паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Этот простой инструмент коллективных инвестиций до кризиса пользовался активным спросом со стороны инвесторов, а рост фондовых рынков после обвала 2008 года давал надежду на скорое восстановление подрастерявшей деньги и доверие отрасли.

Прошло уже пять лет, а никаких признаков восстановления индустрии ПИФов не видно. Скорее, наоборот: с сентября 2008 года по август 2012-го из открытых ПИФов утекло 20 млрд рублей, инвесторы выводили деньги в течение года после кризиса, а потом рынок фактически замер и деньги в ПИФы так и не вернулись. В конце 2011 года начался новый отток средств, который продолжается до сих пор.

Ничего удивительного в этом нет. В текущей ситуации частным инвесторам на рынке акций делать нечего. По словам президента группы «Спутник», профессионального инвестора Бориса Йордана рынок настолько изменился, что ни о каких долгосрочных инвестициях говорить не приходится. Фундаментальные оценки, финансовый анализ, диверсификация — все эти понятия классической теории инвестиций не работают. Сегодня время профессионалов, основная работа которых — краткосрочная игра на новостях.
Вряд ли в такой ситуации мы должны рекомендовать читателям фонды коллективных инвестиций. Вместо этого мы решили выбрать из всех управляющих профессионалов, которым можно было бы доверить деньги в управление даже в столь непростой период.

Почему? Спрос на качественные услуги доверительного управления активами никуда не делся. Но критерии их выбора размылись. И хотя часто говорят, что будущую доходность нельзя оценивать с помощью показанных ранее результатов, именно на них всегда ориентировались инвесторы. Сегодня такая оценка неприменима, прошлая доходность действительно больше ничего не значит.

Как же тогда выбирать управляющих сегодня? По словам управляющего партнера ИК «Третий Рим» Андрея Мовчана, относительно качественный выбор можно сделать только с помощью содержательных интервью с управляющими и экспертных оценок и мнений.
Мы последовали этому совету. Предположив, что представители индустрии управления активами знают, чего стоит каждый из их коллег, мы провели опрос 60 управляющих с просьбой сделать выбор за инвесторов.

Перед вами результаты этого опроса — пятерка лучших управляющих. Параметры их фондов даны для справки. Помимо фондов они занимаются доверительным управлением деньгами клиентов.

Мудрость «профессиональной толпы» в действии: большинство фондов, которые часто служат визитной карточкой портфельных менеджеров, оказались успешны и обыграли соответствующие индексы на промежутке пять лет.





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