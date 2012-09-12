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НБУ купил $54,6 млн на аукционе в четверг при предложении $65,1 млн
Национальный банк купил 54,6 млн долларов на аукционе в четверг при предложении 65,1 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Минимальный курс покупки инвалюты составил 26,49 UAH/USD, тогда как отдельные банки хотели продать регулятору валюту по 26,50 UAH/USD.
Это первый аукцион по покупке инвалюты в мае.
Как сообщалось, в апреле НБУ купил 201,3 млн долларов на аукционах.
По материалам Украинские Новости
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