Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,900 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Всех вкладчиков банков-банкротов внесут в автоматизированную систему выплат к концу г

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Вся банковская деятельность: банковские счета, мультивалютные вклады, денежные переводы, кредиты (потребительский, автокредит, ипотека), интернет-банкинг, тарифы, драгоценные металлы, валюты мира и др.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:12
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,583
Благодарностей: 6,545
УГ: 12
КП: 0.194
подарки
награды Волшебный горшочек 
Всех вкладчиков банков-банкротов внесут в автоматизированную систему выплат к концу г
Всех вкладчиков банков-банкротов внесут в автоматизированную систему выплат к концу года


Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует к концу 2017 года внести в базу выплат через автоматизированную систему информацию обо всех вкладчиках неплатежеспособных банков, имеющих право на получение гарантированного возмещения.

Фонд напомнил, что на сегодняшний день подписал договоры и предоставил доступ к системе банкам-агентам «Правэкс-Банк», «Альфа-Банк», «Кредобанк», «Укргазбанк», «ПУМБ», «ТАСкомбанк» и «Пивденный».

Сейчас с помощью автоматизированной системы гарантированное возмещение получают вкладчики банков «Платинум», «Фортуна», «Народный капитал», «ТК Кредит», «Вектор».

Напомним, Фонд гарантирования с 15 февраля объявил старт выплат вкладчикам через автоматизированную систему, которая упрощает процесс получения гарантированной суммы, позволяя вкладчику выбрать для получения средств любое отделение среди банков-агентов, подключенных к системе.

По материалам УНИАН
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

http://mmgp.ru/aatsdsrsdhsap/xpayimage52.gifwww.xchange.is-Наш обменник международных валют|Только лучшие проекты-e-invest.biz!|Инвестирую тут MONHYIP|ОТЛИЧНАЯ ПОМОЩЬ В ХАЙП ИНВЕСТИРОВАНИИ|Лучшие инвест блоги в одном месте!|HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Акционеры банков-банкротов должны компенсировать потери вкладчиков - МВф moskva Экономические преступления 0 24.04.2017 18:54
Порошенко утвердил новые правила выплат вкладчикам банков-банкротов O.Andru Новости в банковской сфере и страховании 7 05.12.2016 07:05
НБУ смягчил отношение к менеджерам банков-банкротов svn1975 Новости в мире финансов и инвестиций 4 02.12.2016 19:01
33 площадки будут продавать имущество банков-банкротов bizneser Новости в банковской сфере и страховании 0 11.10.2016 01:31
Всех россиян пронумеруют и внесут в единую базу данных Clic Новости в мире финансов и инвестиций 62 31.07.2016 09:50

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Tigrenish
Nyca Partners привлекла $125 млн для открытия второго финтех венчурного фонда
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ПАММ-счет Armin: 7130 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Анна Чернобай
Forbes назвал Романа Абрамовича налоговым резидентом России
От Анна Чернобай в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар bvn
Форекс-конкурс "Грибной сезон" при поддержке RoboForex (17.09 - 12.10). Завершен
От bvn в разделе «Конкурсы от MMGP»
Аватара нет
wmid 146096276520. приму лимит доверия
От dextract в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Analitik-PRO
ec-trading.com
От Analitik-PRO в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
409,900
Тем
468,057
Сообщений
11,557,493

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube