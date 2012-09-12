Всех вкладчиков банков-банкротов внесут в автоматизированную систему выплат к концу г
Всех вкладчиков банков-банкротов внесут в автоматизированную систему выплат к концу года
Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует к концу 2017 года внести в базу выплат через автоматизированную систему информацию обо всех вкладчиках неплатежеспособных банков, имеющих право на получение гарантированного возмещения.
Фонд напомнил, что на сегодняшний день подписал договоры и предоставил доступ к системе банкам-агентам «Правэкс-Банк», «Альфа-Банк», «Кредобанк», «Укргазбанк», «ПУМБ», «ТАСкомбанк» и «Пивденный».
Сейчас с помощью автоматизированной системы гарантированное возмещение получают вкладчики банков «Платинум», «Фортуна», «Народный капитал», «ТК Кредит», «Вектор».
Напомним, Фонд гарантирования с 15 февраля объявил старт выплат вкладчикам через автоматизированную систему, которая упрощает процесс получения гарантированной суммы, позволяя вкладчику выбрать для получения средств любое отделение среди банков-агентов, подключенных к системе.
По материалам УНИАН