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Каких уровней достигнут доллар и евро к лету

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#1
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Каких уровней достигнут доллар и евро к лету


В мае заседание Центробанка не запланировано, следующее состоится только 16 июня. Впрочем, пауза ЦБ в фазе понижения ставки вполне может растянуться до августа-сентября: у регулятора будет достаточно времени до конца года, чтобы привести ставку к значению в 8,5 процента годовых.

Рубль ведет себя достаточно необычно: нефть падает - сырьевая валюта стоит на месте, как вкопанная. Слабеет канадский доллар, колеблется тенге, проседают иные валюты, ориентированные на цену энергоносителей. Это касается всех, кроме рубля.

Подобный феномен объясняется очень просто: в рублевых парах по-прежнему слишком много спекулятивных горячих денег, которые приносят доходность на разнице процентных ставок даже при условии снижения российской ключевой ставки. Это тот самый carrytrade, о котором много говорилось ранее и говорится сейчас. Он стал теперь чуть менее доходным, но неинтересным не сделался. Пока внешний и внутренний фон остается нейтральным, а в России нет видимых стрессов, рублю мало что будет угрожать серьезным образом.

Однако очевидно, что фаза бурного роста рубля все-таки подошла к концу. Последняя опубликованная статистика показывает, что потребители остаются неактивными, PMI снижается, и это значит, что в промышленности нет ни финансового ресурса ввиду слишком крепкого рубля, ни выраженного спроса. Ранее о подобных эффектах сильной национальной валюты говорил и президент Владимир Путин, обращая внимание на необходимость курсовой устойчивости. Пришло время действовать, к тому же в мае рынок придерживается стандартной схемы: "продай и уйди".

Слишком быстрого ослабления курса рубля ждать тоже не стоит. Доллар США к лету подойдет в диапазоне 56,50-58,50 рубля, евровалюта - в границах 61,50-64 рубля. Кстати, при сегодняшних ценах на нефть американская валюта должна стоить около 64-65 рублей, а то и выше. Но "невидимая рука рынка" держит доллар слишком крепко.

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