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Капитализация рынка криптовалют превысила $40 млрд

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Старый Сегодня, 14:07
#1
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Капитализация рынка криптовалют превысила $40 млрд
Совокупная капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса Coinmarketcap, составляет $41,2 млрд.


Примечательно, что несмотря на исторический максимум цены биткоина, его удельный вес в общей капитализации находится на рекордно низких значениях — его доля на рынке криптовалют составляет всего 59,7%:


Таким образом, очевидно, что основными драйверами роста рынка криптовалют являются альткоины, капитализация которых в настоящее время составляет $16,5 млрд:


В целом, с начала 2017 года совокупная капитализация рынка криптовалюта выросла более чем вдвое:


Для того чтобы оценить глобальные масштабы рынка криптовалют, можно сравнить его с капитализацией одной из крупнейших автомобильных компаний Ford Motor Company, которая в настоящее время составляет $44,05 млрд:


Напомним, в начале мая цена биткоина установила новый рекорд. 4 мая средневзвешенный курс биткоина вплотную подобрался к отметке в $1500, составив $1493. Таким образом, с начала мая цена биткоина выросла более чем на 10%.

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Анна Чернобай на форуме  
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