Капитализация рынка криптовалют превысила $40 млрд

Совокупная капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса Coinmarketcap, составляет $41,2 млрд.
Примечательно, что несмотря на исторический максимум цены биткоина, его удельный вес в общей капитализации находится на рекордно низких значениях — его доля на рынке криптовалют составляет всего 59,7%:
Таким образом, очевидно, что основными драйверами роста рынка криптовалют являются альткоины, капитализация которых в настоящее время составляет $16,5 млрд:
В целом, с начала 2017 года совокупная капитализация рынка криптовалюта выросла более чем вдвое:
Для того чтобы оценить глобальные масштабы рынка криптовалют, можно сравнить его с капитализацией одной из крупнейших автомобильных компаний Ford Motor Company, которая в настоящее время составляет $44,05 млрд:
Напомним, в начале мая цена биткоина установила новый рекорд. 4 мая средневзвешенный курс биткоина вплотную подобрался к отметке в $1500, составив $1493. Таким образом, с начала мая цена биткоина выросла более чем на 10%.