Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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КОГДА ИИ ЗАМЕНИТ ВОДИТЕЛЕЙ?

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Старый Сегодня, 14:06
#1
Любитель
 
Имя: Турта Виктор
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 578
Благодарностей: 99
УГ: 30
КП: 0.196
подарки
КОГДА ИИ ЗАМЕНИТ ВОДИТЕЛЕЙ?
Технологов на производстве ИИ заменит раньше, во всяком случае на не сложные детали по началу.
__________________
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turta на форуме  
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