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КОГДА ИИ ЗАМЕНИТ ВОДИТЕЛЕЙ?
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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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Сегодня, 14:18
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Сегодня, 14:06
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#1
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Любитель
Имя: Турта Виктор
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 578
Благодарностей: 99
УГ: 30
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КОГДА ИИ ЗАМЕНИТ ВОДИТЕЛЕЙ?
Технологов на производстве ИИ заменит раньше, во всяком случае на не сложные детали по началу.
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$100 гражданам РФ, $1000 остальным. Без взноса! ФИО, гражданство, род занятий: turta@narod.ru
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Сегодня, 14:18
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