Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,892 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Молодая колумбийка "отобедала" пачкой 100-долларовых купюр

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:40
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 2,648
Благодарностей: 842
УГ: 20
КП: 0.158
подарки
Молодая колумбийка "отобедала" пачкой 100-долларовых купюр


В Колумбии, недалеко от границы с Панамой, в департаменте Сантадер, произошел довольно смешной случай - девушка от жадности проглотила целую пачку долларов США, чтобы только не делится ей со своим бойфрендом.

Случай расследовался местной прокуратурой, которая на неделе и сообщила о нём журналистам. Представители прокуратуры утверждают, что 28-летняя девушка (имя, которой, с сожалению, не раскрывается) до этого несколько лет проживала вместе со своим другом, который был чуть постарше её по возрасту (о его имени также ничего прокуратурой не говориться). Однако, как это часто сейчас происходит, молодые люди так и не смогли найти общий язык друг с другом, часто ссорились даже по пустякам и в конце концов пришли к совместному решению, что надо всё же расставаться. Но к этому времени у них, кстати, скопился совместно нажитый небольшой капитал (оба молодых человека были официально трудоустроены и получали зарплаты) в размере почти 9 000 долларов США.

Девушка видимо решила, что она еще покажет себя и назло бывшему гражданскому мужу устроит свою жизнь в соседней с Колумбией Панамой - вот туда она собиралась перебраться чуть позднее. Но без денег как известно никуда и почему она не придумала ничего лучше, то как просто съесть накопленную совместными усилиями пачку долларов, чтобы не оставлять бывшему возлюбленному ни цента. По идее она должна была разделить пачку ровно наполовину и отдать эти деньги парню. Однако ж её жадность взяла своё.

И перефразируя: придумано - сделано! Пока неизвестно, как она глотала эти доллары во внутрь - со стаканом воды или просто ела "всухомятку", но факт остается фактом - всё 9000 долларов США оказались в её пузе. Но пузо почему-то не приняло столь "ценный груз" и дало сбой из-за которого девушку срочно госпитализировали в местную клинику.

Клизма видимо не очень приятная процедура, но врачи настояли и в результате извлекли из известно какого места почти все попавшие во внутрь её доллары. Не все деньги выдержали столь суровое испытание "желудком" и из 9 000 долларов пригодными в дальнейшему использованию оказались только 5 700 долл. США.

Бедняжка теперь очень переживает по этому поводу, а о реакции бойфренда пока ничего не говорится, хотя есть такое предположение, что может в этот раз она сама предложит ему поделить эти остатки по-честному - ровно наполовину. Ну чтобы ей снова не пришлось их глотать!

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/590af2ecc9a75
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Евросеть", "Связной", "Мегафон" и "Вымпелком" прекратили закупки Samsung assss Новости в мире финансов и инвестиций 101 13.12.2016 11:35
"Мы Родину не продаем". "Антонов" прокомментировал "продажу" Китаю "Мрии" Влад555 Политика и экономика 75 08.09.2016 14:29
Исповедь "о Бизнесе" От Первого Лица. Разговор Без Купюр. korovkin Бизнес-Литература 2 08.07.2016 13:50

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
unit-force - unit-force.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Gorz
форекс центовые счета
От Gorz в разделе «Архив»
Аватар all-hyips
Gold-lands - gold-lands.biz
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Bartik
Rublika Net - www.rublika.net
От Bartik в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар MurloKot
Hqrevshare.com - Рефбек 80%-90%-100% с первого и последующих вкладов!
От MurloKot в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Brakoner
Doubler.biz - doubler.biz
От Brakoner в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
409,892
Тем
468,035
Сообщений
11,557,064

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube