OPLOTT



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Молодая колумбийка "отобедала" пачкой 100-долларовых купюр



В Колумбии, недалеко от границы с Панамой, в департаменте Сантадер, произошел довольно смешной случай - девушка от жадности проглотила целую пачку долларов США, чтобы только не делится ей со своим бойфрендом.



Случай расследовался местной прокуратурой, которая на неделе и сообщила о нём журналистам. Представители прокуратуры утверждают, что 28-летняя девушка (имя, которой, с сожалению, не раскрывается) до этого несколько лет проживала вместе со своим другом, который был чуть постарше её по возрасту (о его имени также ничего прокуратурой не говориться). Однако, как это часто сейчас происходит, молодые люди так и не смогли найти общий язык друг с другом, часто ссорились даже по пустякам и в конце концов пришли к совместному решению, что надо всё же расставаться. Но к этому времени у них, кстати, скопился совместно нажитый небольшой капитал (оба молодых человека были официально трудоустроены и получали зарплаты) в размере почти 9 000 долларов США.



Девушка видимо решила, что она еще покажет себя и назло бывшему гражданскому мужу устроит свою жизнь в соседней с Колумбией Панамой - вот туда она собиралась перебраться чуть позднее. Но без денег как известно никуда и почему она не придумала ничего лучше, то как просто съесть накопленную совместными усилиями пачку долларов, чтобы не оставлять бывшему возлюбленному ни цента. По идее она должна была разделить пачку ровно наполовину и отдать эти деньги парню. Однако ж её жадность взяла своё.



И перефразируя: придумано - сделано! Пока неизвестно, как она глотала эти доллары во внутрь - со стаканом воды или просто ела "всухомятку", но факт остается фактом - всё 9000 долларов США оказались в её пузе. Но пузо почему-то не приняло столь "ценный груз" и дало сбой из-за которого девушку срочно госпитализировали в местную клинику.



Клизма видимо не очень приятная процедура, но врачи настояли и в результате извлекли из известно какого места почти все попавшие во внутрь её доллары. Не все деньги выдержали столь суровое испытание "желудком" и из 9 000 долларов пригодными в дальнейшему использованию оказались только 5 700 долл. США.



Бедняжка теперь очень переживает по этому поводу, а о реакции бойфренда пока ничего не говорится, хотя есть такое предположение, что может в этот раз она сама предложит ему поделить эти остатки по-честному - ровно наполовину. Ну чтобы ей снова не пришлось их глотать!



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/590af2ecc9a75 В Колумбии, недалеко от границы с Панамой, в департаменте Сантадер, произошел довольно смешной случай - девушка от жадности проглотила целую пачку долларов США, чтобы только не делится ей со своим бойфрендом.Случай расследовался местной прокуратурой, которая на неделе и сообщила о нём журналистам. Представители прокуратуры утверждают, что 28-летняя девушка (имя, которой, с сожалению, не раскрывается) до этого несколько лет проживала вместе со своим другом, который был чуть постарше её по возрасту (о его имени также ничего прокуратурой не говориться). Однако, как это часто сейчас происходит, молодые люди так и не смогли найти общий язык друг с другом, часто ссорились даже по пустякам и в конце концов пришли к совместному решению, что надо всё же расставаться. Но к этому времени у них, кстати, скопился совместно нажитый небольшой капитал (оба молодых человека были официально трудоустроены и получали зарплаты) в размере почти 9 000 долларов США.Девушка видимо решила, что она еще покажет себя и назло бывшему гражданскому мужу устроит свою жизнь в соседней с Колумбией Панамой - вот туда она собиралась перебраться чуть позднее. Но без денег как известно никуда и почему она не придумала ничего лучше, то как просто съесть накопленную совместными усилиями пачку долларов, чтобы не оставлять бывшему возлюбленному ни цента. По идее она должна была разделить пачку ровно наполовину и отдать эти деньги парню. Однако ж её жадность взяла своё.И перефразируя: придумано - сделано! Пока неизвестно, как она глотала эти доллары во внутрь - со стаканом воды или просто ела "всухомятку", но факт остается фактом - всё 9000 долларов США оказались в её пузе. Но пузо почему-то не приняло столь "ценный груз" и дало сбой из-за которого девушку срочно госпитализировали в местную клинику.Клизма видимо не очень приятная процедура, но врачи настояли и в результате извлекли из известно какого места почти все попавшие во внутрь её доллары. Не все деньги выдержали столь суровое испытание "желудком" и из 9 000 долларов пригодными в дальнейшему использованию оказались только 5 700 долл. США.Бедняжка теперь очень переживает по этому поводу, а о реакции бойфренда пока ничего не говорится, хотя есть такое предположение, что может в этот раз она сама предложит ему поделить эти остатки по-честному - ровно наполовину. Ну чтобы ей снова не пришлось их глотать!Специально для mmgp.ru

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