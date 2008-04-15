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Люди, несите деньги, или новый развод инвесторов от Илона Маска

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Старый Сегодня, 13:27
#1
Мастер
 
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Люди, несите деньги, или новый развод инвесторов от Илона Маска


Как я люблю новости, которые связаны с Илоном Маском, и всё что крутится рядом с его стартапами. На достигнутом разводе инвесторов гоп-компания по инновационным технологиям останавливаться не собирается, и теперь, следом за проектами Tesla, Solar, SpaseX, The Boring Company и наверно я что-то ещё забыл, так как Остап Бендер современности последнее время просто фонтанирует идеями успешных проектов про колонизацию Марса и сращивание мозга с кибер-пространством, теперь создаётся стартап, под названием Redwood Materials.

Основателем нового проекта является не лично Илон Маск, а его представители, Джейкоб Штраубель и Эндрю Стивенсон. Первый персонаж нашего с вами расследования является исполнительным директором компании Tesla Motors, а второй персонаж возглавляет отдел, который курирует новые проекты в финансовой империи Илона Маска. Особенно интересно знать, что на этот раз новый стартап старается не афишировать инвесторам и общественности свою связь с проектами Илона Маска. Почему это делается, пусть каждый читатель делает выводы сам.

Новый стартап, возглавляемый столь уважаемыми людьми из империи Илона Маска начинает собирать инвестиции под реализацию строительства предприятия по переработке вторичного сырья.

Эксперты уже сейчас заявляют, что Илон Маск смотрит в будущее, и, создавая такой проект, он существенно сократит издержки производства своих ракет, солнечных панелей, электромобилей, если будет использовать для этого переработанное вторичное сырьё, которого хватает на свалках Соединённых Штатов Америки. Это полностью изменит, как технологию производства инновационных продуктов, так и изменит полностью всю цепочку снабжения. Кстати говоря, про то, что для успешной работы компании Tesla требуется изменить цепочку снабжения, заявлял лично Илон Маск на своём последнем выступлении, на форуме TED. И как указывалось в речи, работы уже над этим ведутся. Как оказывается, Остап Бендер 21 века не врал. Работа велась, раз был оформлен новый стартап, и начинается поиск частных инвесторов.

На сайте нового стартапа фигурирует информация о том, что получено почти два миллиона долларов, которые поступили в виде пожертвования на развитие технологий, но кто стал автором такого пожертвования, информация не раскрывается. Возможно, что уже через пару месяцев будет приоткрыта завеса тайны, а пока на сайте Redwood Materials скромно указывается, что проект создан для научных работ по реализации новых технологий переработки вторичного сырья, и проработки вопроса повышение эффективности при повторном его использовании.

Специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось Drum13; Сегодня в 13:41.
Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 13:29
#2
Мастер
 
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Инвестирую в: Форекс
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Re: Люди, несите деньги, или новый развод инвесторов от Илона Маска
Люди наверное никогда не научаться на своих ошибках.
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werop на форуме  
Старый Сегодня, 13:31
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,649
Благодарностей: 660
УГ: 12
КП: 0.148
подарки
Автор темы Re: Люди, несите деньги, или новый развод инвесторов от Илона Маска
Цитата:
Сообщение от werop Посмотреть сообщение
Люди наверное никогда не научаться на своих ошибках.
Люди яростно защищают Илона Маска, а вы говорите учатся на ошибках. Тут даже признание ошибок нет. Есть ярая секта нового божества. Которая за то что выдаётся альтернативное видение о том, что он творит, готова разорвать
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Drum13 на форуме  
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