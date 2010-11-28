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Какое отношение имеет IKEA к портфельному инвестированию?

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Старый Сегодня, 13:23
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.03.2017
Сообщений: 209
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.015
Какое отношение имеет IKEA к портфельному инвестированию?


Что отличает хорошего советника по инвестициям и сколько нужно ежемесячно инвестировать, чтобы получить $1 млн к пенсии?
В поведенческой экономике есть понятие «эффект IKEA». Согласно этому понятию, клиент ценит проданный ему продукт гораздо выше, если сам принял участие в его создании. Поэтому, кстати, часто так трудно выбросить старый шкаф, — сразу начинаешь вспоминать, с какими приключениями ты его собирал.

Так вот, с психологической точки зрения «сборка» инвестпортфеля мало чем отличается по сути. К сожалению, несмотря на заявления об индивидуальном подходе, управляющие и консультанты в силу разных причин иногда забывают услышать мнение клиента и начинают продавать то, что ему не совсем нужно. Это недальновидно и неправильно. Гораздо большего эффекта от взаимодействия можно достичь, вовлекая самого клиента в процесс создания портфеля.

Хороший советник по инвестициям, в первую очередь, придерживается принципа «не навреди». Он не будет навязывать клиенту продукт только ради максимизации своей прибыли.

Почему в кофейнях вам предлагают три стакана кофе разных размеров? Это создает иллюзию выбора. Большинство по статистике выбирает средний размер. Много выбора, — плохо, так как приводит к нерешительности. Мало выбора, — тоже плохо, так как вызывает желание «посмотреть где-то еще».




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