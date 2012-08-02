ФНС: за квартал «налог на Google» принес в бюджет два миллиарда рублей

Федеральная налоговая служба опубликовала первые данные о применении в России так называемого налога на Google.
Иностранные компании, продающие электронный контент на территории России, в первом квартале 2017 года заплатили налог на добавленную стоимость (НДС) на общую сумму около двух миллиардов рублей, говорится в сообщении ФНС.
На налоговый учет, по данным фискального ведомства, по состоянию на начало мая встали 111 иностранных компаний — поставщиков электронных услуг.
Обязанным платить «налог на Google» компаниям, которые пока не представили декларации, ФНС направит уведомления о необходимости предоставить соответствующую информацию.
ФАС:
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В настоящее время налоговые органы проводит проверку направленных иностранными компаниями сумм платежей. В связи с тем, что процедура оплаты сумм налога с зарубежных банковских счетов достаточно сложна и занимает некоторое время, налоговые органы взаимодействует с иностранными компаниями, платежи от которых еще не поступили.
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- НДС для компаний, продающих электронный контент на территории России, известный как «налог на Google», был введен с 1 января 2017 года.
- Из-за «налога на Google» ряд компаний объявили о повышении стоимости своих услуг на территории РФ на 18 процентов — размер ставки НДС.
- На налоговый учет в России для уплаты НДС в числе прочих встали, как сообщалось ранее, Facebook, Apple, Microsoft и Google.
- ФАС рассматривает возможность введения аналогичного налога и для иностранных интернет-магазинов. О разработке такого законопроекта представители фискального ведомства сообщали в марте.