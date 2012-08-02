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ФНС: за квартал «налог на Google» принес в бюджет два миллиарда рублей

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Старый Сегодня, 13:14
#1
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Имя: Александр
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Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
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ФНС: за квартал «налог на Google» принес в бюджет два миллиарда рублей
Федеральная налоговая служба опубликовала первые данные о применении в России так называемого налога на Google.

Иностранные компании, продающие электронный контент на территории России, в первом квартале 2017 года заплатили налог на добавленную стоимость (НДС) на общую сумму около двух миллиардов рублей, говорится в сообщении ФНС.



На налоговый учет, по данным фискального ведомства, по состоянию на начало мая встали 111 иностранных компаний — поставщиков электронных услуг.

Обязанным платить «налог на Google» компаниям, которые пока не представили декларации, ФНС направит уведомления о необходимости предоставить соответствующую информацию.

ФАС:
Цитата:
В настоящее время налоговые органы проводит проверку направленных иностранными компаниями сумм платежей. В связи с тем, что процедура оплаты сумм налога с зарубежных банковских счетов достаточно сложна и занимает некоторое время, налоговые органы взаимодействует с иностранными компаниями, платежи от которых еще не поступили.
  • НДС для компаний, продающих электронный контент на территории России, известный как «налог на Google», был введен с 1 января 2017 года.
  • Из-за «налога на Google» ряд компаний объявили о повышении стоимости своих услуг на территории РФ на 18 процентов — размер ставки НДС.
  • На налоговый учет в России для уплаты НДС в числе прочих встали, как сообщалось ранее, Facebook, Apple, Microsoft и Google.
  • ФАС рассматривает возможность введения аналогичного налога и для иностранных интернет-магазинов. О разработке такого законопроекта представители фискального ведомства сообщали в марте.

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Старый Сегодня, 13:28
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 25
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ФНС: за квартал «налог на Google» принес в бюджет два миллиарда рублей
Не совсем понял. Если я занимаюсь рекламой от гугл, то есть помогаю в настройке адвордс и параллельно занимаюсь другими сервисами, но при этом открыто ИП, то это как бы не касается меня? Или это только для ООО? Вообще, не слышал о таком как-то до сегодняшнего дня. Не хотелось бы нарушать закон. Кто в теме - поделитесь.
Fidorenec вне форума  
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