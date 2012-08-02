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Tesla строит магазины по всему миру перед запуском Model 3

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Tesla строит магазины по всему миру перед запуском Model 3
Компания Tesla*собирается значительно расширить свое присутствие в розничной торговле. В преддверии запуска Model 3 компания откроет 100 пунктов для розничных продаж, доставки и обслуживания по всему миру. Это увеличит доходы компании на 30%, говорится в сообщении инвесторам.



В рамках этого расширения производитель автомобилей открыл первые магазины в Дубае и Южной Корее в течение первого квартале. В июле компания планирует начать производство Model 3, но поставки начнутся не раньше конца 2017 ода. С марта прошлого года Tesla получила около 400 000 предварительных заказов на новый седан, который стоит $ 35 000. Компания планирует использовать открытые магазины, как двигатель роста энергетической сферы своего бизнеса. В письме инвесторам Tesla сообщалось о том, что новые солнечные продукты в больших количествах появятся во всех магазинах.

«После того, как мы протестировали продажи солнечных батарей и накопительных элементов в несколько магазинах Tesla, мы заметили, что производительность продаж выросла на 50-100%*по сравнению с лучшими розничными точками, не принадлежащими компании. На основе этих результатов началась работа над укомплектованием персонала более чем 70 магазинов Tesla в США и за рубежом. В течение следующих двух кварталов компания будет активно рекрутировать специалистов про продаже энергетических продуктов», - говорится в сообщении компания.



В список энергетических продуктов Tesla входят Powerwall, Powerpack и солнечная черепица. Последнее предложение официально не доступно, но ожидается, что Tesla начнет принимать заказы на покрытие начиная с мая.

В ноябре 2016 года компания Tesla начала продавать свои энергоресурсы в дилерских магазинах. Представитель компании рассказал Business Insider, что клиенты могут заказать Powerwall Tesla в магазине или интернете. Раньше единственный доступный способ покупки был сайт Tesla.

Перевод специально для mmgp.ru
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