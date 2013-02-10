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Китайские инвесторы стали крупнейшими акционерами Deutsche Bank

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Китайские инвесторы стали крупнейшими акционерами Deutsche Bank


Китайская финансовая группа HNA Group инвестировала дополнительные финансы в ценные бумаги крупнейшего германского банка Deutsche Bank, тем самым увеличив свою долю акций до 9,92 процента. Таким образом, китайский капитал стал крупнейшим акционером самого известно инвестиционного банка Европы.

Как ранее сообщали мировые СМИ, китайская финансовая группа HNA Group приобрела первый пакет ценных бумаг в феврале текущего года, в размере 3,04 процента, потратив 799 млн долларов. Тогда китайские инвесторы стали третьими, по величине, инвесторами германского банка, уступив первую строчку рейтинга инвестиционным фондам из Катара, которые на тот момент обладали 10 процентами акций Deutsche Bank. Вторая строчка рейтинга на тот момент принадлежала инвестиционному фонду из США, под названием BlackRock, который владел на тот момент времени 6,1 процента акций финансовой организации.

В марте текущего года, китайские инвесторы смогли увеличить свой пакет акций крупнейшего немецкого банка до 4,76 процента. В апреле доля увеличилась почти в два раза, до 9,92 процента. В этот же момент, американский инвестиционный фонд распродал часть, ему принадлежащих ценных бумаг банка, сократив свою долю до 5,88 процента.

Китайская финансовая группа HNA Group - это крупнейший конгломерат КНР, который объединяет компании, связанные с туризмом, логистикой, морскими перевозками и авиационной промышленностью. Как уточняют ряд крупнейших новостных изданий, китайская финансовая группа занимается активной инвестиционной политикой по всему миру.

Как заявляют сотрудники аналитической компании Dealogic, китайские инвесторы только в текущем году заключил инвестиционных сделок на 5,5 млрд долларов, и это без учёта последнего приобретения акций Deutsche Bank. Это равняется почти 13 процентам от всех объёмов сделок китайского бизнеса, за текущий год.

Среди купленных активов в этом году, числится доля в швейцарском операторе магазинов беспошлинной торговли Dufry. Так же крупный пакет акций китайские инвесторы приобрели в сингапурской логистической компании CWT. Ходят слухи, что финансовая группа из Китая инвестировала крупную сумму денег в оператора сети отелей Hilton Worldwide Holdings.

В 2016 году, финансовая группа HNA Group потратила на инвестиции по всему миру более 30 млрд долларов. Как заявил два года назад генеральный директор конгломерата, к 2020 году подчинённая ему структура войдёт в сотню крупнейших корпораций мира, а к 2030 году закрепится в ТОП-50 самых крупных компаний планеты.

Специально для mmgp.ru
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