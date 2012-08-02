Tesla сообщила о рекордных убытках в последнем квартале

В среду компания Tesla сообщила о больших, чем ожидалось, убытках, и рассказала о том, что производство Model 3 уже на подходе. В первом квартале 2017 года компания понесла рекордные убытки, готовясь к запуску долгожданного производства седана Model 3, который намечен на июль.
Производитель электромобилей сообщил о потерях $ 1,33 на акцию
, что превышает прогнозы аналитиков об убытках $ 0,82 на акцию. В то же время выручка увеличилась более чем в два раза
, и превысила все ожидания — $ 2,7 млрд
(прогноз аналитиков — $ 2,61 млрд).
Во время объявления финансовых показателей аналитики были сосредоточены на новостях о Model 3. Напомним, что в этом году должны начаться продажи автомобиля Model 3, который уйдет в широкие массы и будет стоить $ 35,000. Tesla сообщила, что в определенный момент в 2017 году компания начнет выпускать с конвейера 5000 автомобилей Model 3 в неделю, а в 2018 — 10 000 единиц.
По словам Bloomberg, количество потерянных денег в первом квартале стало вторым по величине в истории. В четвертом квартале компания потеряла $ 1 млрд, а в этом — $ 623 млн.
В первом квартале Tesla сообщила о рекордном количестве произведенных автомобилей — 25 000 единиц. Это привело к резкому скачку акций и трейдеры, которые ставили против производителя автомобилей, потерпели убытки. Генеральный директор Tesla Илон Маск в твиттере писал о трейдерах, настроенных против компании, но наблюдающих постоянный рост акций компании. В этом году акции Tesla выросли на 46%.
Такой сильный рост акций сделал Tesla дороже Ford по рыночной капитализации. А далее из-за оценки компания стала в один ряд с традиционными производителями автомобилей. Но, по словам Адама Джонаса из Morgan Stanley, главные конкуренты Tesla — не только крупные автопроизводители.
«Поскольку Tesla стремиться быть чем-то большим, нежели простой компанией, производящей автомобили с электрическим двигателем, главные конкуренты на рынке — Alphabet, Apple и Uber», - заявил Джонас в заметке.
Перевод специально для mmgp.ru