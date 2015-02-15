veranika55 Профессионал

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Банк Societe Generale заплатил 1 миллиард долларов, чтобы избежать суда о взятке



Французский банк Societe Generale урегулировал правовой спор с ливийским инвестиционным агентством, обвиняющим его в получении взятки, заплатив 963 миллиона евро (1,05 миллиарда долларов), чтобы избежать суда. Данное действие привело к падению прибыли в первом квартале.



Французский Банк и Ливийское инвестиционное агенство достигли договоренности урегулировать “все вопросы между обеими сторонами”, связанные с пятью сделками, которые имели место в период между 2007 и 2009 годов. Рассмотрение судебного дела по обвинению в коррупции и взяточничестве должно было начаться сегодня в Лондоне после того как на этой недели разбирательство было перенесено дважды.



В деле рассматривался платеж в 58,4 миллиона долларов, сделанный Societe Generale бизнесмену Walid Al-Giahmi в целях обеспечения инвестиционных сделок. Ливийское инвестиционное агенство, которое управляет Libya’s oil profits и имеет активы на сумму более чем 60 миллиардов долларов потеряло от данных сделок 1,5 миллиарда долларов. Ливийское агентство заявило, что данная оплата была взяткой, использованной для влияния на своих сотрудников, что делает торги недействительными. Банк отрицал вину, говоря, что деньги пошли на услуги по исследованию рынка.



В результате данных споров, чистая прибыль Societe Generale по заявлению банка упала до 747 миллионов евро (813 миллионов долларов) по сравнению с 924 миллионами евро годом ранее. Societe Generale извинился перед Ливийским агенством и сказал, что сожалеет об “отсутствии предусмотрительности” некоторых своих сотрудников.



Заключенное с ливийским агентством соглашение позволяет руководителям французского банка избежать дачи показаний в суде о выплатах, которые являются частью расследования Департаментом юстиции США, касающегося банков, хедж-фондов и частных инвестиционных компаний за нарушение антикоррупционных законов в Ливии. Трое руководителей получили разрешение давать показания за закрытыми дверями, опасаясь изобличения, в то время как 50 ливийцев просили о конфиденциальности, чтобы защитить свои семьи на родине.



Societe Generale, мировой лидер в сфере фондовых деривативов, приступил к реорганизации своей управленческой команды и сокращению расходов. В то время как BNP в среду опубликовал 33% увеличение доходов, другие крупнейшие европейские банки - Deutsche Bank, Credit Suisse Group, UBS Group и Barclays сообщили о 6% снижении доходов.





Выручка Societe Generale выросла на 8,3% в первом квартале по сравнению с годом ранее. Причина: “хорошие ставки и кредитная активность,” в сочетании “сильной заинтересованностью клиентов в структурированных решениях”. Доходы от торговли акциями выросли на 4,1%, в то время выручка с "фиксированных доходов" выросла на 12,8%, в то время как BNP Paribas отчитался о 30% росте в обоих этих показателях.



Операционные расходы Societe Generale выросли на 2,6% по сравнению с годом ранее, до 4,2 миллиардов евро, а доходы французских клиентов банковской группы " Societe Generale" упали на 1,3% до 2,06 миллиарда евро в квартал.



Специально для mmgp.ru

Переведено по материалам

https://www.bloomberg.com/news/artic...-legal-dispute



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/590ae3eb67caf Французский банк Societe Generale урегулировал правовой спор с ливийским инвестиционным агентством, обвиняющим его в получении взятки, заплатив 963 миллиона евро (1,05 миллиарда долларов), чтобы избежать суда. Данное действие привело к падению прибыли в первом квартале.Французский Банк и Ливийское инвестиционное агенство достигли договоренности урегулировать “все вопросы между обеими сторонами”, связанные с пятью сделками, которые имели место в период между 2007 и 2009 годов. Рассмотрение судебного дела по обвинению в коррупции и взяточничестве должно было начаться сегодня в Лондоне после того как на этой недели разбирательство было перенесено дважды.В деле рассматривался платеж в 58,4 миллиона долларов, сделанный Societe Generale бизнесмену Walid Al-Giahmi в целях обеспечения инвестиционных сделок. Ливийское инвестиционное агенство, которое управляет Libya’s oil profits и имеет активы на сумму более чем 60 миллиардов долларов потеряло от данных сделок 1,5 миллиарда долларов. Ливийское агентство заявило, что данная оплата была взяткой, использованной для влияния на своих сотрудников, что делает торги недействительными. Банк отрицал вину, говоря, что деньги пошли на услуги по исследованию рынка.В результате данных споров, чистая прибыль Societe Generale по заявлению банка упала до 747 миллионов евро (813 миллионов долларов) по сравнению с 924 миллионами евро годом ранее. Societe Generale извинился перед Ливийским агенством и сказал, что сожалеет об “отсутствии предусмотрительности” некоторых своих сотрудников.Заключенное с ливийским агентством соглашение позволяет руководителям французского банка избежать дачи показаний в суде о выплатах, которые являются частью расследования Департаментом юстиции США, касающегося банков, хедж-фондов и частных инвестиционных компаний за нарушение антикоррупционных законов в Ливии. Трое руководителей получили разрешение давать показания за закрытыми дверями, опасаясь изобличения, в то время как 50 ливийцев просили о конфиденциальности, чтобы защитить свои семьи на родине.Societe Generale, мировой лидер в сфере фондовых деривативов, приступил к реорганизации своей управленческой команды и сокращению расходов. В то время как BNP в среду опубликовал 33% увеличение доходов, другие крупнейшие европейские банки - Deutsche Bank, Credit Suisse Group, UBS Group и Barclays сообщили о 6% снижении доходов.Выручка Societe Generale выросла на 8,3% в первом квартале по сравнению с годом ранее. Причина: “хорошие ставки и кредитная активность,” в сочетании “сильной заинтересованностью клиентов в структурированных решениях”. Доходы от торговли акциями выросли на 4,1%, в то время выручка с "фиксированных доходов" выросла на 12,8%, в то время как BNP Paribas отчитался о 30% росте в обоих этих показателях.Операционные расходы Societe Generale выросли на 2,6% по сравнению с годом ранее, до 4,2 миллиардов евро, а доходы французских клиентов банковской группы " Societe Generale" упали на 1,3% до 2,06 миллиарда евро в квартал.Специально для mmgp.ruПереведено по материалам100% уникальный текст

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