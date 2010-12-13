Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,878 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Основные источники доходов Apple помимо продажи iPhone

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:57
#1
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 735
Благодарностей: 248
УГ: 6
КП: 0.200
подарки
Основные источники доходов Apple помимо продажи iPhone
Во вторник Apple опубликовала ежеквартальный финансовый отчет, но результаты были неоднозначными. Доходы и продажи iPhone по-прежнему остались на высоком уровне, но не достигли ожидаемой отметки.

В центре внимания были сервисы Apple, в список которых входят App Store, Apple Pay, Apple Music, iTunes, iCloud и подобные. Компания сообщила о доходе $ 7, 04 млрд из этого сегмента, второй квартал подряд превысив порог в $ 7 млрд. По сравнению с финансовыми результатами аналогичного квартала в прошлом году, цифра выросла на $ 1,05 млрд.

Как видно из графика Statista, начиная с 2013 года, прибыль от сервисов Apple выросла более чем на $ 3 млрд. И данная деятельность генерирует больше денег, чем Mac и iPad. Хотя Apple в глубине души по-прежнему остается компанией по производству техники, отчеты о сервисах и услугах набирают большую популярность. По мере того как рост продаж iPhone, iPad и Mac замедлился, платформы компании позволяют получать больше денег от уже существующей пользовательской базы, и будущих клиентов. Если пользователям нравятся услуги компании, они с большей вероятностью будут покупать устройства Apple.



Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Сказали спасибо:
BiziAlen (Сегодня)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Источники пассивнных доходов korwun Свой интернет бизнес: общий форум 37 21.02.2017 16:14
Apple начала продажи дешевых iPhone moskva Новости технологий и интернета 63 09.01.2017 09:01
СМИ: Apple начнет продажи новых моделей iPhone и iPad 18 марта moskva Новости технологий и интернета 1 16.02.2016 23:07
Apple начинает продажи iPhone 6s и iPhone 6s Plus moskva Новости технологий и интернета 7 03.10.2015 19:26
Источники пассивных доходов korwun Дайджест блогосферы 2 13.12.2010 12:55

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Количество краж с банковских карт из-за халатности их владельцев выросло на 25%
От CashToday в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
"АКАДО Телеком" запустила облачную платформу
От Dmitriy News в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Elephone P9000 в числе первых обновится до Android 7.0
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Roman101
ЦБ РФ подключил 91 банк к отечественному аналогу SWIFT
От Roman101 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар relaxman95
Набор знатоков HYIP.
От relaxman95 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар Master Dzen
Карточная Лотерея. Количество участников: 16. Общий Приз победителям: 7.5$
От Master Dzen в разделе «Конкурсы для фрилансеров»
.     
Пользователей
409,878
Тем
468,019
Сообщений
11,556,711

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube