Основные источники доходов Apple помимо продажи iPhone

Во вторник Apple опубликовала ежеквартальный финансовый отчет, но результаты были неоднозначными. Доходы и продажи iPhone по-прежнему остались на высоком уровне, но не достигли ожидаемой отметки.
В центре внимания были сервисы Apple, в список которых входят App Store, Apple Pay, Apple Music, iTunes, iCloud и подобные. Компания сообщила о доходе $ 7, 04 млрд из этого сегмента, второй квартал подряд превысив порог в $ 7 млрд. По сравнению с финансовыми результатами аналогичного квартала в прошлом году, цифра выросла на $ 1,05 млрд.
Как видно из графика Statista, начиная с 2013 года, прибыль от сервисов Apple выросла более чем на $ 3 млрд. И данная деятельность генерирует больше денег, чем Mac и iPad. Хотя Apple в глубине души по-прежнему остается компанией по производству техники, отчеты о сервисах и услугах набирают большую популярность. По мере того как рост продаж iPhone, iPad и Mac замедлился, платформы компании позволяют получать больше денег от уже существующей пользовательской базы, и будущих клиентов. Если пользователям нравятся услуги компании, они с большей вероятностью будут покупать устройства Apple.
Перевод специально для mmgp.ru
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