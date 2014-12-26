Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,878 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Торговля выросла на 43% несмотря на санкции: к итогам встречи Меркель и Путина

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:57
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.03.2017
Сообщений: 208
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.015
Торговля выросла на 43% несмотря на санкции: к итогам встречи Меркель и Путина

Лидеры России и Германии встретились в Сочи и обсудили ситуацию в Сирии, соблюдение минских договоренностей и подготовку саммита G20
Германия остается ведущим экономическим партнером России, в начале 2017 года товарооборот между странами вырос более чем на 40%, заявил Владимир Путин по итогам встречи с Ангелой Меркель, которая состоялась во вторник, 2 мая.

«Россия стремится выстраивать сотрудничество с Федеративной Республикой Германией на принципах взаимной выгоды, уважения, равноправия и учета интересов друг друга. Несмотря на известные политические сложности и колебания глобальной экономической конъюнктуры, ФРГ остается ведущим внешнеполитическим экономическим партнером нашей страны», — сказал Путин.

Он обратил внимание на рост товарооборота между странами.

«Говоря о положении дел в двусторонней торговле, мы с удовлетворение констатировали наметившийся рост товарооборота: за январь-февраль его объем увеличился на 43%. Отмечу, что ФРГ является крупнейшим покупателем российского природного газа, поставки из России покрывают почти 35% потребностей немецкого рынка», — добавил президент.

По его словам, Россия готова способствовать тому, чтобы предстоящий в июле этого года саммит G20 в Гамбурге был результативным.
«Российская сторона готова оказывать германскому председательству все необходимое содействие и способствовать тому, чтобы саммит в Гамбурге прошел результативно, чтобы были приняты концептуальные, консенсусные решения по наиболее острым проблемам мировой экономики и финансов», — сказал Путин.

«Подчеркну, что Россия и Германия продуктивно взаимодействуют в рамках «двадцатки», в том числе в сфере борьбы с финансированием терроризма, отмыванием денег, уклонением от налогов и коррупцией», — добавил президент.

реклама:
SharksForex- бесплатная академия трейдинга.
50 евро в подарок каждому!
Бесплатная регистрация:
http://sharksforex.com/
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
OkoInvest на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Меркель заявила о желании снять санкции с России TRMoney Новости в мире финансов и инвестиций 58 16.07.2016 13:48
Россияне выпьют всё крымское вино, несмотря на санкции США Max Otto Новости в мире финансов и инвестиций 3 27.12.2015 14:18
Bloomberg: Россия оправляется, несмотря на санкции zhuann Новости в мире финансов и инвестиций 4 22.03.2015 15:58
Меркель готова поменять санкции на Крым vershel Политика и экономика 0 09.01.2015 00:30
Несмотря на санкции ЕС, рубль стабилен к доллару Jerigon Политика и экономика 21 26.12.2014 08:00

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
Бесконтактные зеркала: оплатить товар можно прямо в примерочной магазина одежды
От bizneser в разделе «Новости платежных систем»
Аватар Karim
Crypto Team - cryptoteam.com
От Karim в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Royal Bank of Canada добавляет денежные переводы с помощью Siri
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар baro9
Банк международных расчётов разрабатывает Руководство по кибербезопасности в банках
От baro9 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар VolandProlId
Зарабатываем на бонусах букмейкерских контор , 20-40% в месяц абсолютно стабильно.
От VolandProlId в разделе «Букмекерство: общий форум»
Аватар bizneser
Обновлённый Razer Blade Pro оснастили механической клавиатурой и GeForce GTX 1080
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
409,878
Тем
468,019
Сообщений
11,556,709

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube