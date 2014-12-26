Торговля выросла на 43% несмотря на санкции: к итогам встречи Меркель и Путина

Лидеры России и Германии встретились в Сочи и обсудили ситуацию в Сирии, соблюдение минских договоренностей и подготовку саммита G20
Германия остается ведущим экономическим партнером России, в начале 2017 года товарооборот между странами вырос более чем на 40%, заявил Владимир Путин по итогам встречи с Ангелой Меркель, которая состоялась во вторник, 2 мая.
«Россия стремится выстраивать сотрудничество с Федеративной Республикой Германией на принципах взаимной выгоды, уважения, равноправия и учета интересов друг друга. Несмотря на известные политические сложности и колебания глобальной экономической конъюнктуры, ФРГ остается ведущим внешнеполитическим экономическим партнером нашей страны», — сказал Путин.
Он обратил внимание на рост товарооборота между странами.
«Говоря о положении дел в двусторонней торговле, мы с удовлетворение констатировали наметившийся рост товарооборота: за январь-февраль его объем увеличился на 43%. Отмечу, что ФРГ является крупнейшим покупателем российского природного газа, поставки из России покрывают почти 35% потребностей немецкого рынка», — добавил президент.
По его словам, Россия готова способствовать тому, чтобы предстоящий в июле этого года саммит G20 в Гамбурге был результативным.
«Российская сторона готова оказывать германскому председательству все необходимое содействие и способствовать тому, чтобы саммит в Гамбурге прошел результативно, чтобы были приняты концептуальные, консенсусные решения по наиболее острым проблемам мировой экономики и финансов», — сказал Путин.
«Подчеркну, что Россия и Германия продуктивно взаимодействуют в рамках «двадцатки», в том числе в сфере борьбы с финансированием терроризма, отмыванием денег, уклонением от налогов и коррупцией», — добавил президент.
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