Индонезийский сервис мотоциклетных такси Go-Jek привлек $1,2 млрд инвестиций



Стартап мотоциклетных такси по требованию Go-Jek, который сражается с Uber и Grab в Индонезии, привлек новые инвестиции в размере $1,2 млрд. Текущий раунд возглавил китайский интернет-гигант Tencent. Данная сделка увеличила оценочную стоимость компании до $3 млрд.



В августе 2016 года Go-Jek привлек $550 млн., тогда его оценка составила $1,3 млрд. Эта новая сделка значительно увеличила данную цифру за довольно короткий промежуток времени. Ранее уже сообщалось, что Tencent рассматривает возможность инвестиций в Go-Jek. Другие инвесторы в раунде пока неизвестны, но издание TechCrunch сообщило, что они из действующего списка инвесторов.







Один из источников сообщил TechCrunch, что Alibaba и ее отдельный финансовый сервис Ant Financial, проводили переговоры со стартапом, но в конечном итоге они оказались безуспешными. Ant Financial с тех пор сотрудничает с медиа-фирмой Emtek для освоения рынка Индонезия. Alibaba и Tencent – ярые конкуренты, которые обычно никогда совместно не инвестируют, хотя оба и держат акции в Didi Chuxing.



Представители Go-Jek утверждают, что их сервис функционирует в 29 городах Индонезии, и в нем работает более 200 000 водителей. Данный стартап начинал свою деятельность с велосипедов, потому что два колеса – это самый эффективный способ передвижения по перегруженным улицам таких азиатских мегаполисов, как Джакарта. Но с тех пор он расширился на четыре колеса с его частным автомобильным сервисом GoCar и сотрудничеством с фирмой такси Blue Bird. Примечательно, что Uber и Grab позже также внедрили у себя услуги мотоциклетных такси в Индонезии, чтобы составить конкуренцию Go-Jek.



Ориентируясь только на индонезийский рынок, Go-Jek участвует в ожесточенной «схватке» с Uber и сингапурским Grab. Uber привлек инвесторов более чем на 8 миллиардов долларов, при оценке, которая превысила 60 миллиардов долларов, а Grab активно работает над новым раундом финансирования в размере 1,5 миллиарда долларов. Его последний раунд составил 750 миллионов долларов при оценке в 3 миллиарда долларов (в сентябре 2016 года), но эта цифра будет расти в ближайшем будущем. Новые инвестиции Go-Jek направит на расширение своего сервиса, чтобы продолжить борьбу с Uber и Grab за внимание водителей и пассажиров, а также на развитие своего мобильного платежного бизнеса Go-Pay и расширения своего бизнеса в сфере услуг, который позволяет клиентам заказывать массаж, доставку покупок и многое другое.







В прошлом году Go-Jek намекнул, что он планирует расширить свой бизнес за рубежом, но до настоящего времени он работал только в Индонезии. Один из источников сообщил, что Go-Jek рассматривает партнерство или инвестиции для выхода на новые рынки, где уже существуют велосипедные сервисы-такси по требованию, такие как Индия или Шри-Ланка, но сейчас он сосредоточен на Индонезии. Кроме самой большой экономики во всей Юго-Восточной Азии, в Индонезии также проживает и более 250 миллионов человек.



Согласно прогнозам экспертов, рынок такси по требованию в этом регионе будет расти от $2,5 млрд. в 2015 году до $13 млрд. к 2025 году. По данным прогнозам, доля Индонезии в этом сегменте вырастет с примерно $0,8 млрд. до $15,4 млрд. за аналогичный период времени.



Grab также активно развивается. Недавно компания взяла на себя обязательство вложить $700 млн. в свои сервисы в Индонезии, в том числе создать новую команду, локализовать ее технологии и сделать инвестиции. Недавно Grab приобрел Kudo Payments в официально неоглашенной сделке, величина которой находится в пределах от 80 до 100 миллионов долларов. Данное приобретение призвано содействовать развитию собственной платежной платформы GrabPay, которая включает в себя не только оплату за автомобильные поездки.



Новая сделка с Go-Jek также знаменует первые инвестиции Tencent в Индонезию, и одна из последних сделок данной компании связана со стартапом, который больше всего известен благодаря своей ведущей в Китае платформе для обмена сообщениями WeChat. Также в марте Tencent приобрел пять процентов Tesla за более чем 2 миллиарда долларов, и с того времени он успел инвестировать в китайский потоковый сервис Kuaishou и стартап трансграничных платежей Airwallex.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/05/03/go...t-1-2-billion/



