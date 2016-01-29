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Конфликт интересов: зять Трампа оказался бизнес-партнером Джорджа Сороса

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Старый Сегодня, 11:49
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
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Инвестирую в: Форекс
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Конфликт интересов: зять Трампа оказался бизнес-партнером Джорджа Сороса

Зять президента США Джаред Кушнер скрывал деловые связи и кредиты на $1 млрд, чтобы не быть уличенным в конфликте интересов
Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер является деловым партнером миллиардера Джорджа Сороса (№29 в глобальном рейтинге Forbes 2017, оценка состояния – $25,2 млрд), сооснователя платежной системы PayPal Питера Тиля (№ 745 в глобальном рейтинге, состояние – $2,7 млрд) и инвестиционного банка Goldman Sachs. Кушнер утаил эту информацию, поскольку сам факт чреват конфликтом его личных и должностных интересов, сообщает газета Wall Street Journal.

Зять главы государства связан с этими миллиардерами, поскольку владеет долей в стартапе Cadre, специализирующемся на подборе партнеров в реализации крупных проектов в области недвижимости. Так, в январе 2017 года стало известно, что Сорос открыл кредитную линию на $250 млн для этого стартапа. Юрисконсульт Кушнера Джейми Горелик пояснил изданию, что доля в Cadre принадлежит компании его клиента BFPS Ventures. Старший помощник президента в отчете, направленном федеральной Комиссии по биржам и ценным бумагам, указал в числе своих активов BFPS Ventures, но не Cadre. Горелик также заявил, что Кушнер уже вышел из правления стартапа, сократил свою долю в нем и собирается представить общественности обновленную финансовую отчетность.

По данным WSJ, Кушнер также скрыл, что он взял у более 20 различных кредиторов займы на общую сумму $1 млрд. Кроме того, зять президента выступает гарантом возврата долгов на сумму свыше $300 млн. Ранее это издание сообщало о том, что семейное предприятие Kushner Companies заимствовало не менее $50 млн у одной из богатейших семей Израиля, занимающейся сделками на рынке бриллиантов. Речь идет о миллиардере Бени Штейнмеце (№1795 в глобальном списке Forbes, состояние – $1,1 млрд), который находится под следствием по подозрению в даче крупных взяток членам правительства Гвинеи.

Недвижимость и связь с китайской компартией

В конце марта китайская страховая компания Anbang Insurance Group прекратила дальнейшие переговоры о приобретении у фирмы Джареда Кушнера части небоскреба на Пятой авеню в Нью-Йорке. Потенциальная сделка на $400 млн вызвала критику со стороны членов Конгресса США и ряда экспертов, которые усмотрели в переговорах попытку косвенно сделать одолжение Белому дому в надежде на ответную услугу в области политики. Газета New York Times утверждает, что данная компания тесно связана с рядом членов Коммунистической партии Китая.

Дочь президента США Иванка Трамп с мужем снимают трехэтажный особняк в столице страны у компании Tracy DC Real Estate. Компания, по данным WSJ, принадлежит чилийскому миллиардеру Андронику Луксичу, который судится с американскими властями и рассчитывает добиться от администрации Дональда Трампа права разрабатывать медно-никелевое сульфидное месторождение в штате Миннесота.

Администрация США 31 марта 2017 года раскрыла информацию о финансах ключевых сотрудников команды Трампа. Состояние Кушнера и его супруги оценивалось в $740 млн. В материалах отмечалось, что Кушнер оставил пост менеджера, контролирующего почти 200 компаний, связанных с семейным бизнесом в недвижимости. Однако до сих пор получает финансовую выгоду от большинства из них. «Отказ от управления бизнесом является важным шагом, однако получение выгоды от действующих фирм может привести к конфликту интересов. Тем более, что госпожа Трамп и господин Кушнер занимают важные позиции в администрации», — отмечал тогда бывший сотрудник Федеральной избирательной комиссии США Лэрри Нобль.






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OkoInvest на форуме  
Старый Сегодня, 12:15
#2
Интересующийся
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.04.2017
Сообщений: 33
Благодарностей: 2
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Re: Конфликт интересов: зять Трампа оказался бизнес-партнером Джорджа Сороса
Цитата:
Сообщение от OkoInvest Посмотреть сообщение

Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер является деловым партнером миллиардера Джорджа Сороса (№29 в глобальном рейтинге Forbes 2017, оценка состояния – $25,2 млрд), [/url]
Что и требовалось доказать (как в школьных задачах по геометрии и алгебре). Все они одной веревочкой связаны! Не удивлюсь, если подтвердятся слухи, что семья Кушнеров имеет в качестве менеджера по какому-то проекту г-на Трампа
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StanIslas на форуме  
Старый Сегодня, 12:21
#3
Интересующийся
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: СНГ
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 38
Благодарностей: 5
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КП: 0.000
Re: Конфликт интересов: зять Трампа оказался бизнес-партнером Джорджа Сороса
Речь идет о миллиардере Бени Штейнмеце (№1795 в глобальном списке Forbes, состояние – $1,1 млрд), который находится под следствием по подозрению в даче крупных взяток членам правительства Гвинеи.

Даже в Гвинее с коррупцией больше борются.

Если Джаред Кушнер является затем Трампа, то он никак не может быть бедным. Это в порядке вещей что он занимает высокую должность.
Sergiorus вне форума  
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